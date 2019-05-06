【小一報名】港大同學會小學去年45人爭1學位　校長分享面試細節

港大同學會小學是家長喜愛的熱門小學之一，該校校長黃桂玲透露去年共收到逾5,500份小一入學申請，而該校提供120個小一學額，即是逾45人爭一個學額，競爭激烈。不過，黃校長預計來年適齡入學的學童數量減少，入學申請的數量應該會有所下調。她又強調，該校只收報名表上列出的文件，如收到家長的Portfolio亦只會請他們到校取回，因此不需額外準備給校方。 攝影：鄧倩螢

黃桂玲校長。 港大同學會小學剛於星期六（4日）及星期日（5 日）完成了4場的2020-2021年度小一入學簡介會，黃桂玲校長表示由於學校禮堂空間和人手有限，即使收到過萬人登記，也需經抽籤才獲出席機會，每場簡介會約600人到校聆聽。 該校於去年收到逾5,500份小一入學申請，爭取120個入學名額，約45人爭一個學位。黃校長表示，下年度的小一入學申請於本月25日中午12時便截止，不會收取任何遲交的表格。她亦鼓勵家長盡早預備，「假如24、25號才準備，萬一遺漏了部分文件，便未必趕得及補上」。家長可以在網上報名，或是親身到校提交表格。

黃校長又強調，該校並不收取申請學生的portfolio，家長只需提交表格上列明的文件便可以。「家長提交了精美的portfolio，我們並不會翻看，也不想當垃圾處理，只好打電話請家長到校取回。」她說。

今年小一簡介會暨開放日，加入了嘉年華的元素，希望家長可以親身接觸老師和學生。 收生特質：主動參與、溝通能力及態度 黃校長表示，在面試時老師會觀察學生是否主動、願意參與，態度是否有禮，有否溝通互動和做到指令的要求。她透露面試以遊戲為主，配以中、英文認字，「在面試前家長可以為小朋友選擇廣東話、英語或普通話為主要面試語言，但即使選了英文或普通話，過程中也會用上廣東話。因為我們是本地小學，學生至少略懂廣東話，在日後學習和社交上會較好」。 該校9月開始面試程序，設3輪面試。所有申請的學生皆獲首輪面試機會，約16至20位小朋友一組，由5位老師觀察他們的表現。當中約15%申請學生可獲次輪面試資格，並於9月底至10月中進行第2輪面試。 第2輪面試亦是以小組遊戲形式進行，約6至10人一組。當中40%申請學生可獲第3輪面試，家長和學生需一同會見校長或副校長。「小朋友在第3輪面試也有一些task要做，而我們主要是想藉機會和家長多溝通了解。」黃校長說，希望透過面試的機會，讓家長更了解學校的方針，提出疑問。她期望家校合作，同時家長亦認同學校的理念。 她又勉勵家長，本地仍有不同的學校，即使面試落選也不用太灰心，必有一間適合孩子的學校，讓他們享受學習。

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