【食物安全】蔬果清潔劑能有效清除農藥嗎？│Sci Papa

近日有位網友問科豆，「蔬果清潔劑」能有效清除農藥嗎？
先「利申」，筆者未有時間去了解那些「蔬果清潔劑」的機理，亦沒有用過這些「蔬果清潔劑」。但其實作為父母，目標一定很簡單——就是找出最有效清除蔬果農藥的方法。所以，筆者花了點時間將香港食物安全中心的有關建議，搜尋了出來並與大家一起分享。
（VCG圖片）
先節錄食安中心的一篇Q&A中的4條問題（最新在2019年3月18日的版本 https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/faq/faq_07.html）：
問： 我可以怎樣減低蔬菜中除害劑殘餘的含量？
答：你可在流動的清水下徹底沖洗蔬菜。在適當的情況下，可用乾淨的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面和縫隙間的污垢和污染物，如除害劑殘餘。
問：以流動清水沖洗還是用水浸泡更能有效清除蔬菜中的除害劑殘餘？
答：用流動的清水徹底沖洗蔬菜，能有效清除蔬菜表面的污染物，包括除害劑殘餘。至於浸泡蔬菜，雖然一些研究指出這有助減少除害劑殘餘，但蔬菜的營養素也會隨之流失。由於近年蔬菜樣本檢出的除害劑殘餘含量偏低，其間也沒有除害劑殘餘引致食物中毒的事件發生，中心在2017年首季不再建議以浸泡方式處理蔬菜，亦已獲食物安全專家委員會通過。
（VCG圖片）
而2017年由食物安全專家委員會通過的清洗蔬果的建議，即有以下的改變：（節錄在食安中心網站）
之前的建議：
1. 用流動的清水徹底沖洗蔬菜數遍。
2. 然後用清水浸泡蔬菜一小時，或放進沸水焯一分鐘，並把水倒掉。
3. 這兩項措施可同時採用以進一步減低風險。
4. 希望進一步減少除害劑攝入量的人，可去掉蔬菜的外葉或削去外皮。
更新建議：
1. 用流動的清水徹底沖洗蔬菜。
2. 如適合，用清潔的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。
3. 不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬菜。
4. 用清水浸泡及焯菜可有效去除污垢和減少除害劑殘餘，但由於在處理過程中會導致營養素流失，故不再認為是必要採用的措施。
想看更詳細的建議，可到：https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html
而食安中心在2019年3月的食物安全焦點中，亦再一次提到如何清洗水果：https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_152_04.html
根據香港食安中心的種種建議，想洗走蔬果上的農藥或其他有害的物質，用清水徹底沖洗似乎是專家們覺得最有效的方法。希望以上資訊幫到大家！
作者簡介：Sci Papa
喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。
作者Facebook專頁：Scientific Papa
【編按：文章題目為編輯所擬。】
（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）
【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！