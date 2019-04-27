【食物安全】蔬果清潔劑能有效清除農藥嗎？│Sci Papa

近日有位網友問科豆，「蔬果清潔劑」能有效清除農藥嗎？ 先「利申」，筆者未有時間去了解那些「蔬果清潔劑」的機理，亦沒有用過這些「蔬果清潔劑」。但其實作為父母，目標一定很簡單——就是找出最有效清除蔬果農藥的方法。所以，筆者花了點時間將香港食物安全中心的有關建議，搜尋了出來並與大家一起分享。

（VCG圖片） 而2017年由食物安全專家委員會通過的清洗蔬果的建議，即有以下的改變：（節錄在食安中心網站）

之前的建議：

1. 用流動的清水徹底沖洗蔬菜數遍。 2. 然後用清水浸泡蔬菜一小時，或放進沸水焯一分鐘，並把水倒掉。 3. 這兩項措施可同時採用以進一步減低風險。 4. 希望進一步減少除害劑攝入量的人，可去掉蔬菜的外葉或削去外皮。

更新建議：

1. 用流動的清水徹底沖洗蔬菜。 2. 如適合，用清潔的刷子刷洗表層堅硬的農產品，以去除表面及縫隙中的污垢和其他物質（包括除害劑和污染物）。 3. 不建議使用肥皂、配方洗滌劑或農產品清潔劑等清洗蔬菜。 4. 用清水浸泡及焯菜可有效去除污垢和減少除害劑殘餘，但由於在處理過程中會導致營養素流失，故不再認為是必要採用的措施。

想看更詳細的建議，可到：https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_128_02.html

而食安中心在2019年3月的食物安全焦點中，亦再一次提到如何清洗水果：https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_152_04.html

根據香港食安中心的種種建議，想洗走蔬果上的農藥或其他有害的物質，用清水徹底沖洗似乎是專家們覺得最有效的方法。希望以上資訊幫到大家！

作者簡介：Sci Papa

喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

作者Facebook專頁：Scientific Papa

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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