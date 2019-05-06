夏天來了　心火盛易傷了親子感情｜謝嘉雯中醫師

中醫認為夏主火，心在五行中屬火，而心氣通于夏，因此夏天要注重養心。

夏天來了要養心。（GettyImage） 立夏之後，暑熱易令人煩躁，夏天出汗增多，人體氣血偏於上浮，容易出現心浮氣躁。心主神明 ，一旦心火盛，心神易受擾動，出現心緒不寧，心煩欠耐性。稍一不慎，容易脾氣失控，各不相讓下，傷害親子關係。 因此，夏天重在養心、靜心、清心。 1.生津以養心 汗為心之液，天熱出汗過多，會耗損心陰。因此戶外活動時要注意補充水份。若小朋友不喜歡喝水，可選擇高水份又帶酸味的水果：如提子、橙、草莓作戶外零食,生津兼開胃。 建議食療：麥冬花旗參蜜茶 材料：麥冬30克，花旗參6克，水4碗，蜂蜜適量。 做法：水沸後煲20分鐘，加入蜂蜜調味。 功效：麥冬生津養胃，清心除煩；花旗參清熱益氣，蜂蜜甘味入脾，並能調味，令此飲品更美味可口。

2.深呼吸以靜心

心不靜，則難以集中,影響學習和工作。心不靜，則容易煩躁，包容度低，事事看不順心。孩子和父母容易因瑣事或就管教、學業問題產生衝突。若要靜心；夏天節奏宜從容不迫，不宜為小孩的暑期活動排得密密麻麻，否則大家都疲於奔走，為趕日程而緊張焦慮。當嬲怒發生時，以深呼吸緩衝情緒，或以凍水洗臉，有助冷靜。「靜能生慧」，平日可以閱讀、音樂、下棋來作為親子交流，既可陶冶性情，對情商(EQ)更有正面作用。