夏天來了　心火盛易傷了親子感情｜謝嘉雯中醫師

中醫認為夏主火，心在五行中屬火，而心氣通于夏，因此夏天要注重養心。
夏天來了要養心。（GettyImage）
立夏之後，暑熱易令人煩躁，夏天出汗增多，人體氣血偏於上浮，容易出現心浮氣躁。心主神明 ，一旦心火盛，心神易受擾動，出現心緒不寧，心煩欠耐性。稍一不慎，容易脾氣失控，各不相讓下，傷害親子關係。
因此，夏天重在養心、靜心、清心。
1.生津以養心
汗為心之液，天熱出汗過多，會耗損心陰。因此戶外活動時要注意補充水份。若小朋友不喜歡喝水，可選擇高水份又帶酸味的水果：如提子、橙、草莓作戶外零食,生津兼開胃。
建議食療：麥冬花旗參蜜茶
材料：麥冬30克，花旗參6克，水4碗，蜂蜜適量。
做法：水沸後煲20分鐘，加入蜂蜜調味。
功效：麥冬生津養胃，清心除煩；花旗參清熱益氣，蜂蜜甘味入脾，並能調味，令此飲品更美味可口。
2.深呼吸以靜心
心不靜，則難以集中,影響學習和工作。心不靜，則容易煩躁，包容度低，事事看不順心。孩子和父母容易因瑣事或就管教、學業問題產生衝突。若要靜心；夏天節奏宜從容不迫，不宜為小孩的暑期活動排得密密麻麻，否則大家都疲於奔走，為趕日程而緊張焦慮。當嬲怒發生時，以深呼吸緩衝情緒，或以凍水洗臉，有助冷靜。「靜能生慧」，平日可以閱讀、音樂、下棋來作為親子交流，既可陶冶性情，對情商(EQ)更有正面作用。
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3.泄熱以清心
苦味入心，苦味的食物;如苦瓜、蓮子芯有助清降心火、泄熱養陰。但對小孩來說，未必能接受苦味的食物。但我們仍可以清熱解暑利尿功能的食療來降心火。
建議食療：冬瓜鯉魚豆腐燈心草湯
材料：冬瓜一斤、鯉魚半條、硬豆腐一磚、燈心草15克。
做法：材料洗淨，水1.5至2公升，水沸後轉慢火，熬1至1.5小時。
功效：冬瓜是夏天消暑湯水不可缺的食材之一。《本草備要》中記載冬瓜「寒瀉熱、甘益脾、利二便、消水腫、止消渴、散熱毒癰腫」。鯉魚甘、平。《本草從新》記載鯉魚能治咳逆上氣、水腫。而燈心草則甘、淡、微寒，能降心火、清肺熱、利濕消腫之功。
如果小朋友睡眠欠安，時常輾轉反側，燈心草有助清心瀉火，使熱從小便去，改善睡眠。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。