【氣管敏感】早晚久咳難入眠　中醫教你以按摩及湯水紓緩調理

春夏之交時冷時熱，一不小心便會傷風感冒，反復無常的天氣更令病情難以根治，嚴重者早晚更咳至無法安眠。註冊中醫師倪詠梅指氣管敏感多由後天因素影響，以下除了兩個即時紓緩方法，更有鷓鴣防風抗敏湯推介給大家。

除了吃藥，亦可嘗試喝喝薑茶和用熱毛巾敷鼻來即時紓緩。

首先，倪醫師指出氣管敏感與鼻敏感並不相同，但皆因氣溫轉變，或受氣味、花粉、油煙、粉塵引發。鼻敏感的徵狀以流鼻水、鼻塞為主，鼻涕顏色多為清透，而且多發於早暑起床時；而氣管敏感的徵狀是多數咽喉痕癢，而且一癢即咳，甚至有喘氣情況，遇氣溫轉變、氣味、花粉、油煙、粉塵、飲酒引發。

氣管敏感者多為乾咳，除因後天因素影響，亦因外感沒處理好，餘邪未盡，陽虛者則因不耐風寒而致。又因難以避開所有致敏原，因而易成久咳，容易傷肺氣。

倪醫師表示患氣管敏感的多為「虛人」，陽虛加上氣虛，又不耐風邪、寒邪，久不根治除了讓感冒反復不愈，嚴重的更有可能造成哮喘，對幼兒來說有機會影響發育。患氣管敏感的病人通常在早上睡醒和晚上睡前，一躺下便會咳個不停，倪醫師指這是因為冷熱調節不妥，例如從暖烘烘的被窩出來時吸到冷空氣，「一躺下便不停咳的患者是因為鼻水倒流所致，如果是寒底人仕，可嘗試喝杯薑茶，或用熱毛巾敷鼻。」

除了喝薑茶和用熱毛巾敷鼻，倪醫師亦有以下4個紓緩和調理方法。

1：按摩天突（兩鎖骨中間）、膻中（胸口、兩乳頭中間）兩個穴位。

2：進入冷氣房或風大時遮蔽大椎穴（後頸最突起的頸椎下方）被風吹。

3：以天炙（又稱三伏貼、三伏天灸）來調理。