【母親節】兒時被老師羞辱　 四孩媽決意投身教育：這不是一份工

成長路上，我們會跟許多老師相遇又分離，你最記得他們曾對你說的話是甚麼？伍馮美娟（Miss Fung）回憶在五年級時曾被老師當眾指罵「將來會做雞！」當時除了難過，更讓她決意將來要投身教育界。自畢業後Miss Fung曾任邊緣學生的老師、英文科科主任，現在更一手一腳創辦心目中理想的幼稚園，16年的教育生涯中她陪伴過許多學生成長，七年前屬於她的四個小生命亦陸陸續續來到她的世界。 兼顧家庭和理想不是易事，但Miss Fung從沒想過要放棄任何一方，她認為當媽媽和當教育工作者的心情都是一樣的：「當懷有一顆父母心，便很難放下老師的角色，除非你只當打份工。」 攝影：高仲明

伍馮美娟與她的小寶貝們。 聽到Miss Fung轉述小學老師的說話，記者表示不可置信，怎麼會有老師會對一個小學說出這種話呢？「真的，記得當時另一位同學把習作簿拋向我，我亦很自然拋回給他，但老師進來時就只見到我拋習作簿，就將我叫出來，當著全班同學罵『呢個同學真係好曳！你地唔好再同佢玩，佢將來就做雞㗎啦！』我當時都知道甚麼是『雞』，覺得很羞辱。」除了言語上的不尊重，Miss Fung指過度的體罰亦經常發生，即使把學生的手板打至流血，甚至要送院縫針，老師亦不覺得是問題。「他們從不關心學生，老師不可能是這樣的，所以當時就決定將來要做個比他好一百萬倍的老師，不要重複他的惡行。」 雖然從小便立志，但長大卻因為各種原因，大學時選讀了工商管理，畢業後半年間轉了四份不同的商業工作，投入時間精神只為錢，這樣的工作讓Miss Fung自覺萎靡：「經常問自己，幫老闆賺完錢，跟住又點呢？」機緣巧合下，她獲得一個英文經濟科老師的崗位，當時22歲的她到元朗一間鐵皮屋村校，教導21歲的中七學生，後來轉到主流學校任教，2013年轉為從事幼兒教育、開辦學前Playgroup，2018年更當上校監，籌辦理想中的幼稚園，轉眼間便16年過去：「當時都狐疑為甚麼會選讀工商管理，原來是神冥冥中給我的安排。」

「狐狸小姐幾多點？」「三點！」多孩家庭的其中一個好處，是可以隨時玩小組遊戲，永遠不會悶。 用生命換來的四個女兒 在2011年，Miss Fung大女兒出世，兩年後二女兒降臨。患有先天性心臟病的Miss Fung有心律不正問題，懷孕和生產期間都隨時有心臟病發的危險，比其他孕婦更搵命搏。「因為順產的痛楚會增加心臟病發的機會，所以一定要剖腹產，而且入手術室前醫生都會叫我交低身後事。」經歷三次剖腹產後，醫生指因為在同一位置多次開刀，再懷孕的話會有「爆肚」的風險，因此建議她不要再生了，但當第四個小生命降臨時，Miss Fung亦毫不猶疑決定要把她帶到這世界：「如果身體許可，我生100個都得。當你喜歡小孩，就會願意用全世界來換，當出生的一刻會忘記所有痛，就像贏得全世界。」可幸的是現時小女兒已三歲了，看到四姐妹每天摟摟抱抱的，當初一切都是值得。 在Miss Fung眼中，四個女兒都是獨特的——大女兒喜歡當照顧者；二女兒多擔任領導者角色，四人玩什麼遊戲、有什麼規則都由她來訂；三女兒則是最友善的和平小姐，每當有爭執時便會充當和事佬角色，勸說「唔緊要啦！錫返啦！」但亦因安全感太強而經常跟陌生人走失；四女兒現時還不太會表達，因為三個姐姐都太寵她、太主動提出幫忙，她還未說出要求，姐姐們已幫她「做埋」。四個女生不只一個墟，更是個小型社會，Miss Fung笑說她們有九成時間都是相親相愛，但每次有爭執時、問題出現時，都會傾向自行解決，「她們知道如果驚動到我，就會一齊罰，所以她們的解難、協調能力頗高，例如當只有兩個麵包時，她們不會平分，而是看看誰人較餓，較餓的就吃多點。」

面對四個小孩，其他父母或會覺得Miss Fung要處理很多問題，她笑說其實問題天天都多，只看自己如何拆解。 當家中有一個以上小孩時，便容易便出現偏心的情況，Miss Fung回憶二女兒半歲時，也是她轉為從事幼兒教育的時候，因工作忙碌而投放較少時間在家庭，便把二女兒交給自己的媽媽（即女兒的婆婆）照顧，而造成二女兒較黏婆婆、抗拒自己的情況出現，「她會說『我要婆婆，不要媽媽！』這是很傷心的。但有得必有失，一個在職媽媽一定會錯失很多珍貴的時刻，例如第一次叫媽媽爸爸。」現在Miss Fung會刻意安排跟四個女兒單獨「拍拖」時間，每天回家時會不分次序、誰先撲上來便先親吻誰，讓女兒們知道媽媽並無偏心，四個都是她的心肝寶貝。

+ 7 + 6 + 5