【增高黃金期】孩子5月份長得最快　多做運動更要有深度睡眠

父母們都希望孩子快高長大，把握發育期的時間做足「增高措施」。而世界衛生組織一項報告就指出，原來孩子的生長速度在一年中並不相同，長得最快的是在5月份，平均達到7.3毫米；長得最慢的則是在10月份，平均只有3.3毫米。 有專家建議家長在5月份，應該給孩子適當增加營養，安排好一日三餐；又要多做適量的運動；睡眠時也要把握好兩個黃金時段，以利於他們的生長發育。

（VCG圖片） 為什麼孩子在5月份長得最快呢？生物學家和醫學專家的研究發現，一個人的生長速度除了種族、遺傳、內分泌、生活習慣等因素外，還跟營養狀況、地理氣候和體育鍛鍊有密切相關。進入5月份後，大地回春，萬物萌生，這時候孩子體內各器官和細胞的功能十分活躍，體內生長激素分泌增多，生長發育加快。尤其是在經歷了漫長的冬季後，孩子們都喜歡到戶外活動，從而生長速度加快更為明顯。 把握時機 補充營養 由於孩子在5月的生長速度加快，必然消耗更多的營養，因此家長應把握孩子生長的最佳時機，及時補充各種營養。想孩子長高，大家會以為鈣是最為重要，因為要讓骨骼成長。雖然促進骨骼發育能快長高大，但其實長高的關鍵營養是蛋白質。VNS營養健康中心首席註冊營養師詹兆洲就推薦孩子要多喝牛奶。

（VCG圖片） 雖然蛋白質、鈣和維他命D等營養可以從其他食物當中吸收，但牛奶及其他奶類製品中的蛋白質比起肉類、魚類或蔬果等固體食物更容易被身體吸收，同時是最豐富的鈣質來源。例如1杯牛奶的鈣質已等於4碗西蘭花的鈣質含量；1杯牛奶的維他命D等於3隻蛋黃。 另外，可能會有家庭選擇飲用植物奶，即豆奶、米奶、榛子奶、杏仁奶及燕麥奶等。但營養師表示，在眾多植物奶之中，除了由黃豆製作的豆奶所含的蛋白質胺基酸種類最多、最接近牛奶外，其他植物奶的蛋白質皆不多，其中米奶的蛋白質近乎零；植物性蛋白質不如動物性蛋白質般容易被人體吸收，所以植物奶並非攝取蛋白質的理想選擇。

切勿錯過兩個影響長高的睡眠時段

除了飲食方面，睡眠也是使孩子長高的「營養素」。睡眠不僅可消除疲勞，而且在孩子入睡後，生長激素分泌比平時旺盛，並且持續時間較長，有利於長高。美國國家睡眠基金會曾指出，生長激素分泌最多的兩個時段分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點。其中晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。