【爸媽補習班】發燒會長高？發高燒會燒壞腦？來聽醫生逐一解說！

小孩生病發燒，往往都令媽媽甚為緊張。如果孩子的體溫介乎發燒與正常之間，更是令人忐忑不安。幾多度才算發燒？發燒為什麼一定要看醫生？發燒後是不是會長高？待兒科醫生為父母逐一解惑。 攝影：龔嘉盛 攝錄：詹郭敏、黃卓敏 剪接：陳詩敏

兒科專科陳欣永醫生。 Q1：幾度算是發燒？ 陳醫生：一般人的體溫是攝氏37度，一般歸納體溫過攝氏38度就是發燒。不過，量度體溫時會因周遭環境的因素，影響到體溫有變化，例如朝早和晚上時量度，顯示的度數也稍有不同。 另外，量度體溫的方法也會令顯示的度數有些微差異，簡單來說，口探、腋採或是耳探量度出來的度數都差不多，惟獨是肛探的話會高約0.5度。 Q2：發燒一定要睇醫生嗎？ 陳醫生：發燒是身體反應，一定是因為外來的感染而令身體有不妥、不舒服才會發燒，因此這是身體給你的一個警號。如果持續發高燒不退，建議一定要看醫生，讓醫生查探一下並找出原因。

很多時我們以為是傷風感冒而引起發燒，即使不理會也就會慢慢痊癒，而不知那時可能已有中耳炎、肺炎，甚至引起併發症。及早看醫生可排除了嚴重的疾病，延醫的話最怕是錯失了治療的時間，或是因而引發嚴重併發症，禍延終身。