【爸媽補習班】發燒會長高？發高燒會燒壞腦？來聽醫生逐一解說！

小孩生病發燒，往往都令媽媽甚為緊張。如果孩子的體溫介乎發燒與正常之間，更是令人忐忑不安。幾多度才算發燒？發燒為什麼一定要看醫生？發燒後是不是會長高？待兒科醫生為父母逐一解惑。
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攝錄：詹郭敏、黃卓敏
剪接：陳詩敏
兒科專科陳欣永醫生。
Q1：幾度算是發燒？
陳醫生：一般人的體溫是攝氏37度，一般歸納體溫過攝氏38度就是發燒。不過，量度體溫時會因周遭環境的因素，影響到體溫有變化，例如朝早和晚上時量度，顯示的度數也稍有不同。
另外，量度體溫的方法也會令顯示的度數有些微差異，簡單來說，口探、腋採或是耳探量度出來的度數都差不多，惟獨是肛探的話會高約0.5度。
Q2：發燒一定要睇醫生嗎？
陳醫生：發燒是身體反應，一定是因為外來的感染而令身體有不妥、不舒服才會發燒，因此這是身體給你的一個警號。如果持續發高燒不退，建議一定要看醫生，讓醫生查探一下並找出原因。
很多時我們以為是傷風感冒而引起發燒，即使不理會也就會慢慢痊癒，而不知那時可能已有中耳炎、肺炎，甚至引起併發症。及早看醫生可排除了嚴重的疾病，延醫的話最怕是錯失了治療的時間，或是因而引發嚴重併發症，禍延終身。
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Q3：發燒就要食退燒藥？
陳醫生：如果小朋友只是輕微的、未過38度的微燒，暫時不用退燒藥也可以。醫生決定要不要用藥，或是怎樣去處理，其實要去看小朋友有沒有其他疾病的相關病徵。
家長如果考慮不想立即讓孩子服用藥物，可以用一些物理降溫的方法，為他帶走一些熱力。主要可選擇和小朋友浸缸、洗澡，讓水流幫助帶走熱力，從而令他降溫。而發燒時沖涼降溫不能用冷水或過熱的水，而是用和暖水為小朋友沖身。因為冷水會令皮膚下的血管再收窄，帶不走身體的熱力。
Q4：發燒會燒壞腦？
陳醫生：發燒本身就不會燒壞腦，所以探究發燒的原因是什麼才是最重要。萬一小朋友發燒是因為腦炎、腦膜炎的關係，便有機會因為腦炎和腦膜炎引起併發症，而影響他的智力發展。但不是單單說發燒就等於會燒壞腦，也不是高燒至攝氏40度、41度就一定會燒壞腦。
Q5：發燒焗一身汗就好？發完燒就會長高？出牙一定會發燒？
陳醫生：有人說發燒焗出一身汗就會好，這絕對是錯誤的說法。小朋友正在發燒時，不需穿太多的衣服，反而應穿上薄薄的衣服散熱。發燒和長高是沒有關係的；而出牙必然發燒的說法都是錯誤的，可能是出牙時多放手入口，又抓東西咬，易有細菌才導致生病發燒，而非出牙引起。