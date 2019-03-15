【鼻敏感】西醫解構坊間錯誤迷思　中醫教你食療、穴位按摩

鼻敏感會不停流鼻水、打噴嚏，令人相當困擾。而坊間就流傳了不少紓緩方法，例如飲用薄荷茶、用鹽水洗鼻等。究竟這些方法是否真的有根據、有效呢？我們找來了兒科醫生李卓漢和中醫師李國手，為我們解構錯誤迷思，以及提供正確處理鼻敏感的建議方法。

迷思1：用鹽水沖洗鼻腔

李卓漢醫生指，鹽水可把過敏原和鼻腔內的分泌物沖走，以紓緩鼻敏感症狀；但最好使用已處方好的生理鹽水，因為如果自己在暖水中加入食鹽，很難控制濃度。

迷思2：沖熱水浴

李卓漢醫生指，濕和暖的感覺得可以鼻子舒服一點，短時間紓緩鼻敏感，令呼吸暢順一點。

迷思3：喝薄荷茶

李卓漢醫生指，在鼻塞時喝一杯薄荷茶，薄荷茶中的薄荷醇成分可令鼻腔血管收縮，熱茶的蒸氣亦有紓緩作用，但這個方法效用較短。

迷思4：食用辣椒、芥末及大蒜等辛辣食物

李卓漢醫生承認大蒜中的活性成分有暫時性的減充血作用，但這個只適用於實驗室中控制多個變數的情況。而進食辛辣食物會令血管澎漲，反而加劇鼻敏感的症狀。

李國手中醫就指，辛辣的食物對小朋友來說太刺激，可以善用簡單的食療湯水。在中醫的角度，鼻敏感會歸類為傷風的一種，即是「風」傷到鼻、上呼吸道。特徵是流鼻水、鼻塞、眼睛鼻子臉部癢，甚至有輕微的濕疹。而鼻敏感有分季節性，紓緩和治療的方法都有所不同。這個時節大家面對的是春夏型的鼻敏感，可根據體質運用以下幾種食療：

1. 體質燥熱型－茉莉菊花水

材料： 茉莉花一小撮 菊花五、六朵 適量冰糖

做法： 用一個250－300ml的水杯，放入茉莉花和菊花，用熱水焗，然後再加適量冰糖調味。

（VCG圖片）

2. 體質寒涼型－薑蔥雞湯

材料： 薑五至六片 蔥四至五棵 雞適量 *薑、蔥是主藥，份量不能太少

做法：用3－4公升水，煲3－4碗，煲兩小時

3. 中性體質－辛夷花豬鼻湯

用辛夷花一兩，上配豬鼻熬湯。若果不能接受豬鼻，可用瘦肉代替，但效用較遜。

薄荷膏按大錐穴

另外，李醫師建議家長可以用薄荷膏在小朋友睡前塗在大錐穴（即第七粒頸錐位置），塗抹到該位置稍為發熱。

迷思5：常換床單、被鋪、隔塵網

李卓漢醫生指，如果鼻敏感是由塵蟎引致，可從控制環境入手，時常更換床單和被鋪，用攝氏60度以上的熱水清洗，殺死塵蟎霉菌。此外，冷氣機及空氣清新機的隔塵網也務必要定期更換。

他建議家長可按小朋友的年齡和鼻敏感嚴重程度尋求醫生協助。「除非情況非常嚴重，2歲以下的小朋友都不會接受藥物治療，多數會先讓他適應周邊的環境，先觀察、找出敏感源。」而2歲之後，小朋友的免疫系統開始活躍，鼻敏感的情況會開始嚴重。如果嚴重至呼吸困難、影響睡眠質素、不能專注於日常生活，李醫生就建議他們接受治療。

要進行治療的話，小朋友就要接受不同敏感測試，尋找敏感源。藥物方面就有口服和噴鼻的抗敏藥，甚至噴鼻式類固醇。如果鼻膜腫脹至變成瘜肉，就需要到耳鼻喉科割走瘜肉。