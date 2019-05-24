新手父母與B同床睡　起身驚見鼻孔出血送院不治　哭訴沒壓到寶寶

台中市1名1個半月大男嬰睡覺時，疑遭同床母親壓住，不幸窒息，送院搶救不治。警方初步排除家庭暴力因素，檢方相驗釐清真正死因。該名新手媽媽首次過母親節，卻哭倒在急診室，令人感傷。

警方調查，24歲女子與25歲丈夫，以及新生兒同睡一張床，爸爸睡在外側、媽媽睡在中間，小男嬰則躺內側，靠牆睡。年輕爸爸早上起床時，發現嬰兒鼻孔出血，立即打119求援。當救護人員趕到時，男嬰早已無生命跡象，送至急診室，施以心肺復甦術急救，急救30分鐘仍不治。其間媽媽情緒崩潰，哭倒在地，向家人泣訴，並未壓到寶寶，不知道為何突然沒有呼吸心跳。

國民健康署指出，「嬰兒猝死症候群」為「1歲以下嬰兒突然死亡，且經過完整病理解剖、解析死亡過程並檢視臨床病史等詳細調查後，仍未能找到死因者」。根據台灣衛生福利部近5年死因統計，嬰兒猝死症候群始終列於為當地嬰兒前10大主要死因之一，每年至少有30條小生命因發生嬰兒猝死症候群而來不及長大。

為降低「嬰兒猝死症候群」發生風險，國民健康署提出「寶寶安全睡眠環境5大守則」（父母必讀，點圖瀏覽）↓↓↓

國健署強調，1歲以下寶寶任何時間皆應保持「仰睡」姿勢，且必須與父母分床睡，如果同睡，不管是床或是沙發，大人如果過於疲累，未能及時察覺，幾分鐘內就可能釀成悲劇。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】與嬰同床潛藏危險】