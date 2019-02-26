不止趴睡，BB側睡一樣可窒息猝死？父母必讀嬰兒睡眠5大安全守則

很多長輩與父母還深信讓寶寶趴睡可以塑造漂亮頭型嗎？或是認為讓寶寶趴睡比較幫助消化。其實，未滿1歲的小小孩最要擔心的就是猝死，尤其是出生2～4個月更是危險，即使出生6個月還是要非常注意。而容易讓寶寶從睡夢中猝死的就是「趴睡」，爸媽們一定要小心。

台灣三年奪百命，嬰兒猝死「趴睡」為主因

根據台灣衛生福利部2013至年至2015年死因統計，3年內共有110條小生命因發生嬰兒猝死症候群而來不及長大，且發生高峰在1～2個月大的寶寶。

而許多研究顯示，趴睡是導致嬰兒猝死症候群的重要主因，2017年2月就發生1起嬰兒趴睡致死的意外，1名1個多月大的男寶寶，在早上父母準備餵奶時，發現寶寶趴睡在嬰兒床上沒有聲息，已經沒了呼吸。2016年11月台南也有1名3個月大的男寶寶午睡時，因趴睡而沒有呼吸心跳的案例。由此可知，「趴睡」真的很危險，「趴睡」真的很危險，「趴睡」真的很危險，很重要所以要說三次！

根據台灣衛生福利部2013至年至2015年死因統計，3年內共有110條小生命因發生嬰兒猝死症候群而來不及長大，且發生高峰在1～2個月大的寶寶。（Gettyimages／視覺中國）

台灣國民健康署再三呼籲，1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該採取「仰睡」姿勢，以排除側睡或趴睡可能引起嬰兒呼吸道阻塞的危機。有些家長擔心寶寶仰睡時，若嗆奶會有窒息風險，或認為仰睡會影響頭型而讓寶寶側睡或趴睡。事實上，仰睡並不會增加寶寶嗆奶的機會，反而是有些嬰兒於睡夢中驚醒，因為神經反應不佳，或因趴睡而容易有窒息等事故，導致嬰兒猝死症候群。側睡的話，則是因為容易翻成變成趴睡，所以亦不建議。

寶寶怎麼睡最安全？爸媽應遵守5大原則

為了降低嬰兒猝死症候群的發生風險，台灣國民健康署已參考美國兒科醫學會實證建議，將「新生兒照顧錦囊——安全睡眠環境」、「嬰兒猝死症預防有訣竅」等內容放入兒童健康手冊中，爸媽們一拿到一定要仔細閱讀，並提供給保母、祖父母及主要照顧者參考。

小編也幫大家整理好寶寶睡眠環境的5大安全守則，爸媽要詳細看完喔（點圖閱讀）↓↓↓

每個寶寶都是爸媽們的心頭肉，為了讓每個小生命都能順利長大，鄭重呼籲，請爸媽、祖父母或保母在照顧嬰兒時，一定要注意寶寶的睡眠空間是否安全，多些注意，就能減少嬰兒猝死帶來的遺憾！

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】