【叩門攻略2019】小一派位前必要知　港島區5網熱門官津收表詳情

下月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新，今次介紹的是港島區5個校網包括11、12、14及16及18網的熱門官津小學的叩門資訊。

2019全港學校統一派位學額

+ 4 + 3 + 2

11網熱門官津叩門資訊

嘉諾撒聖心學校

收表日期：6月3至6日

面試日期：6月15日

報名詳情

英皇書院同學會小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

英皇書院同學會小學第二校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

聖公會聖彼得小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

般咸道官立小學

收表日期：6月1至5日

面試日期：6月10日

報名詳情

12網熱門官津叩門資訊

軒尼詩道官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

收表日期：6月上旬

面試日期：未公布

報名詳情

聖公會聖雅各小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

聖若瑟小學

收表日期：6月1至8日

面試日期：6月17至7月15日

報名詳情

聖保祿天主教小學

收表日期：5月27至6月3日

面試日期：6月8日

報名詳情

瑪利曼小學

收表日期：即日起

面試日期：未公布

報名詳情

嘉諾撒聖方濟各學校

收表日期：6月1至7日

面試日期：6月中

報名詳情

14網熱門官津叩門資訊

香港嘉諾撒學校

收表日期：即日起至6月6日

面試日期：6月22日

報名詳情

番禺會所華仁小學

收表日期：即日起至5月31日

面試日期：6月15日

報名詳情

16網熱門官津叩門資訊

聖公會柴灣聖米迦勒小學

收表日期：6月1及3日

面試日期：6月6日

報名詳情

中華基督教會基灣小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

中華基督教會基灣小學（愛碟灣）

收表日期：6月4至8日

面試日期：6月14日

報名詳情

18網熱門官津叩門資訊

海怡寶血小學

收表日期：6月1日中午12時前

面試日期：6月1日下午

報名詳情

香港南區官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

報名詳情

*1-1-1是指在自行分配學位階段（1）、統一派位甲部（1）及乙部（1）均為首選。