【叩門攻略2019】小一派位前必要知　九龍區4網熱門官津收表詳情

下月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新，今次介紹的是九龍區4個校網包括41、45、46及48網的熱門官津小學的叩門資訊。

2019全港學校統一派位學額

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41網熱門官津叩門資訊

拔萃小學

收表日期：即日起至5月31日

面試日期：未公布

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喇沙小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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華德學校

收表日期：6月1至4日

面試日期：6月10日

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九龍塘官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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瑪利諾修院學校（小學部）

不設叩門

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嘉諾撒聖家學校

收表日期：6月1至5日

面試日期：未公布

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嘉諾撒聖家學校（九龍塘）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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九龍塘天主教華德學校

收表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月6日

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45網熱門官津叩門資訊

慈雲山聖文德天主教小學

收表日期：即日起至6月8日

面試日期：6月6至9日

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嘉諾撒小學（新蒲崗）

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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46網熱門官津叩門資訊

佐敦谷聖若瑟天主教小學

收表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月5日

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九龍灣聖若翰天主教小學

收表日期：6月1、3至5日

面試日期：6月8日

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48網熱門官津叩門資訊

觀塘官立小學（秀明道）

收表日期：6月3至5日

面試日期：未公布

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聖公會李兆強小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會德田李兆強小學

收表日期：6月1至5日

面試日期：6月5日下午

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中華基督教會基法小學（油塘）

收表日期：6月1日起

面試日期：未公布

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聖公會油塘基顯小學

收表日期：6月2至6日

面試日期：6月16日

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藍田循道衛理小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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路德會聖馬太學校（秀茂坪）

收表日期：6月上旬

面試日期：未公布

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聖安當小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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*1-1-1是指在自行分配學位階段（1）、統一派位甲部（1）及乙部（1）均為首選。