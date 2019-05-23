【叩門攻略2019】小一派位前必要知　新界區10網熱門官津收表詳情

下月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新，今次介紹的是新界區73、74、80、81、83、84、88、89、91及95網的熱門官津小學的叩門資訊。

2019全港學校統一派位學額

+ 8 + 7 + 6

73網熱門官津叩門資訊

光明學校

收表日期：6月4至6日

面試日期：6月21日

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元朗商會小學

收表日期：6月2至7日

面試日期：未公布

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南元朗官立小學

收表日期：6月4至6日

面試日期：未公布

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74網熱門官津叩門資訊

鐘聲學校

收表日期：6月1至4日

面試日期：未公布

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光明英來學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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元朗官立小學

收表日期：6月1至3日

面試日期：未公布

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佛教榮茵學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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80網熱門官津叩門資訊

曾梅千禧學校

收表日期：6月3及4日

面試日期：6月8日

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李志達紀念學校

收表日期：6月3至4日

面試日期：6月8日

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81網熱門官津叩門資訊

上水宣道小學

收表日期：6月1至8日

面試日期：6月14日

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五旬節靳茂生小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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五旬節于良發小學

收表日期：6月1至5日

面試日期：6月6日

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83網熱門官津叩門資訊

福德學社小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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88網熱門官津叩門資訊

聖母無玷聖心學校

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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沙田官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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89網熱門官津叩門資訊

馬鞍山靈糧小學

收表日期：6月3至5日

面試日期：6月15日

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保良局雨川小學

收表日期：6月1及3日

面試日期：6月12日

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91網熱門官津叩門資訊

胡素貞博士紀念學校

收表日期：6月3至4日

面試日期：6月12日

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培基小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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浸信會沙田圍呂明才小學

收表日期：6月1及3日

面試日期：6月9日

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浸信會呂明才小學

收表日期： 6月1及3日

面試日期： 6月8日

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95網熱門官津叩門資訊

保良局馮晴紀念小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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基督教宣道會宣基小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局黃永樹小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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將軍澳天主教小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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*1-1-1是指在自行分配學位階段（1）、統一派位甲部（1）及乙部（1）均為首選。