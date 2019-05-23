【叩門攻略2019】小一派位前必要知　新界區7網熱門官津收表詳情

下月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新，今次介紹的是新界區7個校網包括62、64、65、66、70、71、72網的熱門官津小學的叩門資訊。

2019全港學校統一派位學額

+ 5 + 4 + 3

62網熱門官津叩門資訊

中華基督教會基慧小學（馬灣）

交表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月6日

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香港浸信會聯會小學

交表日期：6月8日

面試日期：首輪：6月19日

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天主教石鐘山紀念小學

交表日期：1-1-1或1-1-0：6月1日；其他申請者：6月3至6及10日

面試日期：1-1-1或1-1-0面試：6月1日下午；其他申請者：未公布

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海霸街官立小學

交表日期：6月1及3日

面試日期：6月18日

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荃灣官立小學

交表日期：即日起至6月3日

面試日期：首輪面試：6月11日

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64網熱門官津叩門資訊

慈幼葉漢千禧小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會主愛小學

交表日期：6月1及3日

面試日期：6月8日

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聖公會主愛小學（梨木樹）

交表日期：6月2、4至8日

面試日期：6月9日

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65網熱門官津叩門資訊

聖公會主恩小學

交表日期：即日起至6月5日

面試日期：6月7日

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聖公會仁立紀念小學

交表日期：即日至6月6日

面試日期：首輪面試：6月13日

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聖公會仁立小學

交表日期：6月3至7日

面試日期：未公布

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66網熱門官津叩門資訊

聖公會何澤芸小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖公會青衣邨何澤芸小學

交表日期：6月1至6日

面試日期：6月21日

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聖公會青衣主恩小學

交表日期：6月3至6日

面試日期：6月12日

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保良局世德小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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70網熱門官津叩門資訊

保良局志豪小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局方王錦全小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局莊啟程第二小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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保良局梁周順琴小學

交表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月6日

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道教青松小學（湖景邨）

交表日期：6月6至8日

面試日期：6月9日

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71網熱門官津叩門資訊

順德聯誼總會何日東小學

交表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月3至28日（校方會揀選合適的考生進行面試）

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順德聯誼總會胡少渠紀念小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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順德聯誼總會李金小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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中華基督教會拔臣小學

交表日期：6月1至5日

面試日期：6月6日下午

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72網熱門官津叩門資訊

天水圍天主教小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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天水圍官立小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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順德聯誼總會伍冕端小學

交表日期：未公布

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伊利沙伯中學舊生會小學

交表日期：未公布

面試日期：未公布

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*1-1-1是指在自行分配學位階段（1）、統一派位甲部（1）及乙部（1）均為首選。