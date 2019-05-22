【叩門攻略2019】小一派位前必要知　九龍區5網熱門官津收表詳情

下月1日是小一統一派位結果公布的日子，參加2019年度統一派位的申請兒童估計約有2萬8千人，較去年減少逾5千人。派到心儀的學校固然開心，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。各區的官津小學收取叩門申請的日期、要求也不同，有的所有申請者也獲面試機會，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，家長在叩門前應先了解各校的叩門詳情。 （資料持續更新）

為了令家長在叩門前做好準備，我們會為大家逐一介紹各校網熱門的官津小學叩門資訊，包括面試要求、交表及面試日期等，並會不斷更新，今次介紹的是九龍區5個校網包括31、32、34、35及40網的熱門官津小學的叩門資訊。

2019全港學校統一派位學額

31網熱門官津叩門資訊

嘉諾撒聖瑪利學校

收表日期：6月10至12日

面試日期：6月28日

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德信學校

收表日期：6月1至8日

面試日期：6月13日

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油蔴地天主教小學

收表日期：6月1至4日

面試日期：6月8日

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油蔴地天主教小學（海泓道）

收表日期：6月1至5日

面試日期：6月11日

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循道學校

收表日期：6月1、3至4日

面試日期：6月12日

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32網熱門官津叩門資訊

大角嘴天主教小學

收表日期：6月1至5日

面試日期：6月11日

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大角嘴天主教小學（海帆道）

收表日期：即日起至6月4日

面試日期：6月8日

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中華基督教會協和小學

收表日期：6月上旬

面試日期：未公布

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34網熱門官津叩門資訊

陳瑞祺（喇沙）小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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協恩中學附屬小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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馬頭涌官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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農圃道官立小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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聖羅撒學校

收表日期：6月3至6日

面試日期：未公布

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獻主會小學

收表日期：6月2至7日

面試日期：6月8日

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35網熱門官津叩門資訊

天神嘉諾撒學校

收表日期：即日起至6月5日

面試日期：6月29日

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馬頭涌官立小學（紅磡灣）

收表日期：6月上旬

面試日期：未公布

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聖公會奉基小學

收表日期：6月1至10日

面試日期：未公布

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聖公會奉基千禧小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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黃埔宣道小學

收表日期：未公布

面試日期：未公布

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40網熱門官津叩門資訊

瑪利諾神父教會學校（小學部）

收表日期：6月1至3日

面試日期：6月6日

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聖公會聖多馬小學

收表日期：6月3至5日

面試日期：6月8日

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中華基督教會協和小學（長沙灣）

收表日期：6月3至4日

面試日期：6月10日

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*1-1-1是指在自行分配學位階段（1）、統一派位甲部（1）及乙部（1）均為首選。