【爸媽補習班】腸胃炎分2種　兒科醫生：唔係屙清就可以好返

病從口入，小朋友喜歡什麼都放入口中嚐嚐，不慎把細菌、病毒也吃下肚子的話，便會引發腸胃炎。原來不是每種腸胃炎都讓孩子「清腸胃」，更有研究指5歲前的小朋友極可能患上一次輪狀病毒，令小朋友又屙又嘔，非常辛苦。想知腸胃炎的分類和治療方法，即看兒科專科陳欣永醫生的解說吧！
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剪接：陳詩敏
兒科專科陳欣永醫生。
Q：腸胃炎分幾類？
陳醫生：所謂病從口入，所以腸胃炎一定是吃了不潔食物，或是接觸到不潔的物品再放入口中，因而引發腸胃炎。
一般病毒型腸胃炎，常見的如輪狀病毒、諾沃克病毒等，患者的病徵大部分會先嘔後屙，在幾個小時之間不停嘔吐，過了一日左右，嘔吐情況改善之後，可能會肚漲、肚痛，甚至會屙水。
如果是細菌性腸胃炎，譬如吃了不潔食物致食物中毒，患者可以同時出現嘔吐、肚痛和肚瀉，又或是沙門氏菌感染的話，患者可能沒有嘔吐，而是肚痛、持續發高燒和肚瀉，大便不是呈水狀，看起來很爛之餘，更會出現血絲和黏液。
Q：小朋友食什麼都嘔，怎麼辦？
陳醫生：假如患者不停嘔吐，真的是食什麼嘔什麼，即使吃藥也嘔、飲水也嘔，但是家長不能因為怕他嘔而不給他喝水，因為患腸胃炎的小朋友就似一個水樽般，萬一漏走了所有水，又沒有補充就會乾，嚴重者會脫水。小朋友脫水時會出現迷迷糊糊，而流失太多電解質也會對身體有影響。
家長能做的是嘗試慢慢給小朋友飲水，可以給他含電解質的水，並且利用少食多餐的方式，喝2口就停、等一段時間再喝2口，小口小口地喝。萬一小朋友到了完全喝不下的地步，開始感到疲勞、減少小便，這情況就必定要看醫生。
病從口入，飲食也要注意衛生。（VCG圖片）
Q：腸胃炎需要服藥嗎？
陳醫生：如果是輕微腸胃炎，是不適合給予藥物或止瀉藥。家長為小朋友補充水份、小心處理飲食，靠身體也能慢慢康復。
不過，如果小朋友是飲什麼嘔什麼，水也完全喝不下去，更出現脫水病徵的話，或需要入院吊鹽水來補充水份。
但要是嚴重些，如沙門氏菌，患者可能會持續高燒、屙血，再嚴重些會穿腸，這些情況就不是由他肚瀉，瀉完就可以解決的事。
如果證實了是一些嚴重的細菌性腸胃炎，我們需要用抗生素治療去幫助患者，而病毒性腸胃炎，例如諾沃克和輪狀病毒，反而需要支援性治療，希望減少小朋友因為嘔吐得太犀利而脫水，會給他電解水來補充流失的水份和電解質。
Q：病毒性腸胃炎可預防嗎？
陳醫生：有研究數據指5歲前的小朋友，一定感染過一次輪狀病毒。輪狀病毒有口服疫苗，但諾沃克病毒暫時沒有疫苗可以預防得到。