【爸媽補習班】腸胃炎分2種　兒科醫生：唔係屙清就可以好返

病從口入，小朋友喜歡什麼都放入口中嚐嚐，不慎把細菌、病毒也吃下肚子的話，便會引發腸胃炎。原來不是每種腸胃炎都讓孩子「清腸胃」，更有研究指5歲前的小朋友極可能患上一次輪狀病毒，令小朋友又屙又嘔，非常辛苦。想知腸胃炎的分類和治療方法，即看兒科專科陳欣永醫生的解說吧！ 攝影：顫嘉盛 拍攝：詹郭敏、黃卓敏 剪接：陳詩敏

兒科專科陳欣永醫生。 Q：腸胃炎分幾類？ 陳醫生：所謂病從口入，所以腸胃炎一定是吃了不潔食物，或是接觸到不潔的物品再放入口中，因而引發腸胃炎。 一般病毒型腸胃炎，常見的如輪狀病毒、諾沃克病毒等，患者的病徵大部分會先嘔後屙，在幾個小時之間不停嘔吐，過了一日左右，嘔吐情況改善之後，可能會肚漲、肚痛，甚至會屙水。 如果是細菌性腸胃炎，譬如吃了不潔食物致食物中毒，患者可以同時出現嘔吐、肚痛和肚瀉，又或是沙門氏菌感染的話，患者可能沒有嘔吐，而是肚痛、持續發高燒和肚瀉，大便不是呈水狀，看起來很爛之餘，更會出現血絲和黏液。

Q：小朋友食什麼都嘔，怎麼辦？

陳醫生：假如患者不停嘔吐，真的是食什麼嘔什麼，即使吃藥也嘔、飲水也嘔，但是家長不能因為怕他嘔而不給他喝水，因為患腸胃炎的小朋友就似一個水樽般，萬一漏走了所有水，又沒有補充就會乾，嚴重者會脫水。小朋友脫水時會出現迷迷糊糊，而流失太多電解質也會對身體有影響。

家長能做的是嘗試慢慢給小朋友飲水，可以給他含電解質的水，並且利用少食多餐的方式，喝2口就停、等一段時間再喝2口，小口小口地喝。萬一小朋友到了完全喝不下的地步，開始感到疲勞、減少小便，這情況就必定要看醫生。