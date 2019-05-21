【爸媽補習班】踏入手足口病高峰期　醫生：小心全家齊中招

過了流感的高峰期，爸媽以為可以喘口氣之際，其實已踏入了手足口病的高峰期。萬一染上手足口病，小朋友的口腔會長滿痱滋，也會發燒，非常辛苦。手足口病是由腸病毒引起，病毒的傳染性高，很容易一人染病，全家中招，因此要做好衛生防護措施。今次兒科專科陳欣永醫生將解答有關手足口病的疑惑！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：詹郭敏、黃卓敏 剪接：陳詩敏

兒科專科陳欣永醫生。 Q1：高峰期是何時？ 陳醫生：每一年夏天5月至8月，都是手足口病的高峰期，另外有個小高峰在10月至12月。 Q2：小朋友才會染病？ 陳醫生：其實任何時候、任何年齡的人都可以患上手足口病，常見於小朋友身上是因為此病的傳染途徑是經口沫。小朋友經常放手入口中，又沒洗乾淨雙手，以及在學校的群體生活之中，容易接觸其他小朋友，所以他們比成人較易感染。

Q3：病徵是什麼？

陳醫生：一般感染到手足口病的小朋友，第一個病徵就是發高燒，溫度可達39、40度，慢慢他會感覺到喉嚨有刺痛感覺。手足口病第一項影響到的就是喉嚨後方，口腔內會出現很多紅點、潰瘍、痱滋，再慢慢就伸延至手腳，在手掌、腳掌也出現紅點。不過，也要視乎由哪種腸病毒引發手足口病，有些病徵只會在口腔，而手腳沒有紅疹。