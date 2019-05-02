【爸媽補習班】轉季易有氣管敏感　兒科醫生：與遺傳體質有關

每逢轉季，孩子又開始咳嗽、流鼻水，甚至呼吸時有些鳴喘。對！氣管敏感又來了！為什麼孩子會有氣管敏感？與遺傳有沒有關係？不理的話，是不是會變成哮喘？01親子邀請了兒科專科醫生陳欣永來一一解答！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：詹郭敏、黃卓敏 剪接：陳詩敏

兒科醫生陳欣永。 Q1：什麼時候會氣管敏感？ 陳醫生：我們常見的是小朋友在轉換季節，例如秋天轉冬天、春天轉夏天的時候，又如打風前後，揚起灰塵，令灰塵比平時多，都有可能令他們敏感發作。 Q2：為什麼小朋友會有氣管敏感？ 陳醫生：氣管敏感是由「致敏源」所引起，而致敏源可以是由於環境的因素，也可以是食物的因素。環境的因素可能是動物的毛髮，如貓毛、狗毛，又或是常見的塵蟎，假如窗簾、床單被鋪久未清洗，亦很容易囤積到塵蟎。而如果有小朋友對塵蟎敏感，便會誘發至氣管敏感、哮喘或鼻敏感。

Q3：氣管敏感與遺傳有關嗎？

陳醫生：一般有氣管問題的小朋友，很容易同時有鼻敏感的情況，或是眼睛痕癢，又稱「過敏性結膜炎」，也有一部分有這狀況的小朋友，同時間也會有濕疹。這些病徵都是有遺傳的因素，如爸爸、媽媽有氣管敏感、濕疹等，小朋友有的機會率也會比其他小朋友多一點。

（VCG圖片） Q4：不理會氣管敏感的話，是不是會變哮喘？ 陳醫生：其實哮喘有分輕微和嚴重，我們要分他們是氣管敏感還是哮喘，也很需要看臨床的診斷。俗語說「氣管敏感」，基本上也屬輕微的哮喘，所以不等如會變了哮喘。 Q5：氣管敏感可以斷尾嗎？ 陳醫生：很多家長都問「有沒有可能斷尾呀醫生？」其實大部分發病率最多的 是在2至4歲的小朋友。所謂斷尾與否，其實視乎不同人的體質不同，有一部分小朋友隨年齡增長，發作率會慢慢減少，甚至真的消失了；但亦有某一類型的小朋友，反而小時候沒有氣管敏感，長大了才出現，這情況也能發生，所以不存在斷尾與否這回事。因為敏感體質因人而異，即使小朋友長大了，有一段時間沒發作，偶然一有傷風感冒、轉換季節的時候，又或是到了青少年、長大的時候，亦有機會復發。

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