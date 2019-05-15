說到增高，大家都知道多做運動是其一個有效方法，有沒有想過以中醫方法也能增高呢？註冊中醫師倪詠梅指除了可刺激穴位，也可煲「轉骨方」，幫助小孩生長。

「在西醫角度，想增高就要多補鈣和多做運動，而中醫則著重調理脾胃、固腎澀精。因為腎主骨生髓，脾則負責肌肉四肢，氣血生化。腎好則骨長，脾好則體格健壯。」除了遺傳因素，倪醫師又指出人的身高是受脾、腎功能影響，而且男生女生情況各有不同。根據黃帝內經，女孩子「二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子三七腎氣平均，故真牙生而長極。四七筋骨堅，髮長極，身體盛壯。」而男生則「二八，腎氣盛，天癸至，精氣溢泄，陰陽和，故能有子。三八，腎氣平均，筋骨勁強，故真牙生而長極。」

把握男女生的黃金增高時間

配合黃帝內經的說法，倪醫師指出當女生骨齡滿13歲（約初經來後一至兩年）、男生骨齡滿15歲，就只剩3至4%的生長空間。當女生骨齡滿16歲，男生骨齡滿18歲，便不會再長高了。因此女生初經後、男生變聲後的兩年內，都是增長的黃金時期。另外，倪醫師亦有以下3個建議。

1：晚上11時前入睡——中醫認為睡眠是養陰的好方法，11時開始時是肝經循行的時間，「肝藏血」，早睡才有足夠的血氣供應生長發育。西醫的角度來看，人體激素主要在睡眠時分泌，不熬夜睡足覺才可養生長激素分泌得好。

2：穴位刺激——可多按摩位於腿部的足三里穴、懸鐘穴、湧泉穴，和位於背部的大杼穴（詳細位置及功效請按下方圖片）。

3：多做跳躍運動——如跳繩、打籃球，因為可以刺激到腎經的「湧泉穴」，腎主骨也，想要長高，就得多刺激這個穴位。