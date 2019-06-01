港島區12網的派位中心、位於聖若瑟小學的港島區12網統一派位中心，早上8時20分就已經有約30位家長在學校門外排隊等查看派位結果。學校為免家長在外守候太辛苦，就提早讓家長進入校內等候。 兒子成功獲派首志願軒尼詩官立小學的家長表示要去旅行慶祝，亦有原屬北角14區校網的家長為女兒即使派獲第一志願，仍跨網向瑪利曼小學叩門。 攝影：高仲明

今年有27,334名學生參加統一派位，較去年少4,837人；當中19,992人獲派首三志願，創7年新高。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為85.2%。小一自行分配學位早於去年11月底已放榜，當中22,702人獲心儀學校取錄，成功率有44.1%。

李先生和太太的兒子成功獲派首志願軒尼詩官立小學。 今早8時左右，港島區12網統一派位中心聖若瑟小學門前已有30名家長等候派位結果。約8點20分，校門打開，讓家長轉入校內等候，到了9時20分左右分批公布派位結果。 有子女獲派首志願的家長即場喜極而泣，家長李先生和太太的兒子成功獲派首志願軒尼詩官立小學，他們興奮地要旅行慶祝。 另外，家長黃小姐向記者表示，兒子雖成功獲派第一志願，但仍對叩門的機制感到不滿，認為在接獲派位結果後，家長思緒都非常混亂，但叩門面試和程序都即日下午進行，令叩門家長和小孩未必有充足時間準備和部署。她希望派位和叩門的程序之間以有更長的冷靜期，整個制度更為家長考慮。

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