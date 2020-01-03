想孩子長高　飲骨湯多食魚難見效　兒科醫生教你正確補鈣方法

孩子長不高，是許多家長最擔心的事，許多父母要孩子多喝牛奶、多吃乳製品，不過，在補鈣時，還應重視鈣磷比，否則可能白做工。建議家長幫孩子準備早餐時，應以牛奶為主，搭配芝士三明治，並多吃些蝦米、小魚乾、黑豆芽、青蔥等優質鈣磷比食材。

小禾馨小兒專科診所主治醫生陳映庄指出，如果飲食中鈣磷攝取比例相差太多，恐將損及孩童發育，即使攝取了豐富鈣質，卻可能因為鈣質無法被充分吸收，進而影響骨骼健康。



陳映庄醫生說，鈣和磷元素在體內的吸收和代謝是相互制約的，只要保持在適當的比例範圍，就可確保鈣質被小腸充分的吸收，減少噬骨作用，進一步維持骨骼的生長發育。 陳映庄醫生說，門診發現，不少家長覺得孩子太矮，而給小孩吃些「轉大人」的食物，包括大骨湯、烏骨雞湯和魚肉類等，但效果有限，因為這些食物鈣質含量不高，且鈣和磷的含量也相差過多，難怪補鈣都補不出成效。

台灣衛生福利部國民健康署建議，民眾飲食中應遵循最佳鈣磷比1.3：1的攝取量，不過，大多數人從未檢視過飲食中鈣磷比的含量，如果吃錯東西，可能連體內鈣質吸收都發生問題。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】給孩子補鈣補對了嗎？ 輕忽鈣磷比可能白做工】