心理學家：切忌對孩子說「我唔理你喇」　無理尖叫夜哭或因有壓力

寶寶也有壓力嗎？對寶寶來說，子宮外的世界充滿着未知與新鮮感，身邊大人與父母的互動他都仔仔細細的觀察並感受着，然而來到這個世界，每個階段的成長都是他需要面對的大挑戰，但只要掌握與寶寶相處的技巧，寶寶就能安心輕鬆的快樂長大。

寶寶有壓力的表示方式

通常爸爸媽媽若給予寶寶足夠的回應與安全感，寶寶較不會有壓力產生，台灣黃雅芬兒童心智診所兒童臨床心理學家杜娟菁指出，哭泣通常都是為了表達需求，當寶寶需求被滿足，即不會出現無理哭鬧的狀況，但若需求都已滿足仍出現無理哭鬧的情況、沒來由的尖叫或是頻繁的出現夜哭，則有可能是寶寶累積了一些壓力或緊張，此時建議爸爸媽媽除了透過觀察來了解原因外，也要展現耐心來傾聽與陪伴寶寶，讓他的不安得以釋放。

哭泣通常都是為了表達需求，當寶寶需求被滿足，即不會出現無理哭鬧的狀況。（Gettyimages／視覺中國）

減輕寶寶的壓力

如同大人經過一整天繁忙的工作感到疲勞與壓力，但卻可能因為主管下班前的一句誇獎而讓一天的壓力獲得紓解，因此若觀察寶寶出現有壓力的表現而真的不明白原因為何，媽媽持續耐心的回應、傾聽、陪伴與適時誇獎，仍能幫助寶寶放下不安，但提醒爸爸媽媽要留心觀察寶寶感到有壓力的原因，並設法滿足其需求。

寶寶其實需要的不多，只要爸爸媽媽每天空出時間（即便每天只有五分鐘）來陪伴、與他遊戲或閱讀，表達對他的愛、接納並傾聽他，都能有效減輕寶寶的緊張與不安感，心理學家杜娟菁強調，所謂的陪伴是指全心全意的專注在孩子身上，而不是邊看手機或電視邊與他玩耍；陪寶寶遊戲時，也建議讓他保有主導權，延續他原本的遊戲模式來參與，例如：當寶寶抓着小狗公仔學狗叫時，稱讚他的模仿能力或融入他的遊戲情境來回應：「你學狗狗叫好可愛、好像喔。」「狗狗要不要吃飯飯呢？」而避免以干擾或直接改變遊戲規則來主導他的遊戲，例如：「你學狗叫好無聊喔，學點別的」或「來，狗狗累了，帶狗狗進狗屋睡覺吧」。

心理師學家杜娟菁表示，以不干擾的方式陪伴，能夠讓寶寶覺得被傾聽、被同理與被愛，不但能增加他的安全感，也能因此安撫寶寶、紓解他的壓力，往後也許當他看到外婆在煮飯時，也會以稱讚與同理的方式對外婆說：「婆婆，妳煮的菜好好吃喔！」或「婆婆，你需要我的幫忙嗎？」

寶寶其實需要的不多，只要爸爸媽媽每天空出時間來陪伴、與他遊戲或閱讀。（Gettyimages／視覺中國）

一起學習處理情緒

當寶寶逐漸長大，頑皮的行為可能引起爸爸媽媽的怒氣，心理學家杜娟菁提醒，千萬不要跟孩子說：「我不理你了！」或「我不愛你了！」以避免引發寶寶更多的焦慮與不安全感，此時，建議媽媽明確的告訴寶寶：「媽媽要冷靜一下，我就在旁邊（孩子看的到的範圍內），我現在不想跟你說話，等我氣消了再跟你說話。」並在氣消後遵守承諾回到孩子身邊給予擁抱，並告訴寶寶對他生氣的原因。

如此做的重點在於讓孩子知道： 1）媽媽生氣的原因 2）媽媽沒有離開他 3）情緒都有來源也可以被處理 4）媽媽還是愛他

心理學家杜娟菁指出，給予寶寶正確的回應與陪伴，可以減少寶寶的不安，並讓他較不容易累積壓力。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶有壓力．爸媽正確回應】