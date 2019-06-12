【逃犯條例】罷課學自由寶貴　照常上學但不帶課本作抗議

立法會今天（12日）就修訂《逃犯條例》進行二讀及三讀程序，大批市民響應罷工罷課的呼籲。今早大埔區就有一群幼稚園家長自發性罷工，帶同罷課的子女，在社區中心以自由為主題的讀書會，想孩子知道自由的寶貴。

（由受訪者提供） 「罷課讀書會」召集人之一的林媽媽表示，他們昨日在幼稚園的家長群組中收集了一個罷課名單，然後交給學校，讓學校有預算會有多少個學生請假參與罷課。對於有些家長認為大人不應將孩子牽涉到社會運動中，林媽媽坦言亦有考慮過。「可能有些媽媽會覺得事不關己，幼稚園學生罷課，看起來好像沒有太大作用，但我想深一層，如果小朋友不上學，老師才有機會可以出去表達意見，否則老師也要緊守崗位。」

（由受訪者提供） 擔心下一代的未來 教導孩子自由的寶貴 林媽媽指，「雖然小朋友沒有上課，但我們要做一些比上課更有意義的事。於是想到聚在一起開讀書會，由3位家長擔任故事媽媽，希望十多個小朋友知道自由是非常重要與寶貴。」 另外，若果逃犯條例通過，她表示作為家長當然對下一代的未來感到擔心。「如果逃犯條例真的通過，下一代就會如《小箱子》故事入面的三位小朋友般，困在一個紙箱裏面，雖然當中有滑梯、韆鞦、雪糕，所有小朋友喜歡的元素，可以聽到出面的雀仔唱歌、動物叫聲，但卻不能呼吸自由的空氣。小朋友知道被困的人是不會開心的。」她認為今次「反送中」運動中，有更多家長關注，是因為這個條例真的會影響到下一代。

照常上學但不帶課本作抗議

另一邊廂，亦有家長在網上群組「不願小朋友成為功課奴隸」表示，子女會照常上學，但不會帶課本，作為一種抗議。該位家長表示：「學，係要返的，社會係要繼續運作的，不帶書回校，已係一種抗議。」