【逃犯條例】罷課學自由寶貴　照常上學但不帶課本作抗議

立法會今天（12日）就修訂《逃犯條例》進行二讀及三讀程序，大批市民響應罷工罷課的呼籲。今早大埔區就有一群幼稚園家長自發性罷工，帶同罷課的子女，在社區中心以自由為主題的讀書會，想孩子知道自由的寶貴。
（由受訪者提供）
「罷課讀書會」召集人之一的林媽媽表示，他們昨日在幼稚園的家長群組中收集了一個罷課名單，然後交給學校，讓學校有預算會有多少個學生請假參與罷課。對於有些家長認為大人不應將孩子牽涉到社會運動中，林媽媽坦言亦有考慮過。「可能有些媽媽會覺得事不關己，幼稚園學生罷課，看起來好像沒有太大作用，但我想深一層，如果小朋友不上學，老師才有機會可以出去表達意見，否則老師也要緊守崗位。」
（由受訪者提供）
擔心下一代的未來 教導孩子自由的寶貴
林媽媽指，「雖然小朋友沒有上課，但我們要做一些比上課更有意義的事。於是想到聚在一起開讀書會，由3位家長擔任故事媽媽，希望十多個小朋友知道自由是非常重要與寶貴。」
另外，若果逃犯條例通過，她表示作為家長當然對下一代的未來感到擔心。「如果逃犯條例真的通過，下一代就會如《小箱子》故事入面的三位小朋友般，困在一個紙箱裏面，雖然當中有滑梯、韆鞦、雪糕，所有小朋友喜歡的元素，可以聽到出面的雀仔唱歌、動物叫聲，但卻不能呼吸自由的空氣。小朋友知道被困的人是不會開心的。」她認為今次「反送中」運動中，有更多家長關注，是因為這個條例真的會影響到下一代。
照常上學但不帶課本作抗議
另一邊廂，亦有家長在網上群組「不願小朋友成為功課奴隸」表示，子女會照常上學，但不會帶課本，作為一種抗議。該位家長表示：「學，係要返的，社會係要繼續運作的，不帶書回校，已係一種抗議。」
（網上群組圖片）
她兩位小朋友一個六歲一個八歲，其中六歲的看完早前有傳媒製作的「豬肉叔叔被拉事件」影片後，問了她一個問題：「我哋大個係咪點都要坐一次監？」她表示我當場想落淚，擔心孩子的未來。她認為不能教小朋友隨便罷課，聲是要發，不過不是亂發，「現在佔領道路我不同意（因影響日常運作） 但，包圍政總的，去添馬野餐，我支持。」