【逃犯條例】小學生觀看衝突場面發惡夢　社工教5招疏導情緒

近日電視和網絡平台上，也不斷播放警民衝突的片段，有家長表示讀小學的孩子看過片段後，晚上睡覺時發惡夢。小學生未必有足夠的理解能力明白社會事件，家長擔心他們的情緒未能疏導，影響日後的身心發展。社工建議，如父母發現孩子的情緒已受影響，宜先停止接收有關的資訊。

（資料圖片） 近日就《逃犯條例》的修訂，社會上引起了不同意見人士的迴響，早前更發生過大型的警民衝突。在資訊快速傳播的香港，電視和各個網絡平台上，都反復播放過衝突的片段。有家長反映，就讀小學的孩子在觀看畫面後，感到情緒不安，甚至晚上發惡夢，擔心影響他們的日常生活和身心發展。 防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲姑娘表示，年幼的孩子或許不明白影片上的畫面，「睇到好多人打交會驚」。一旦家長發現小朋友的情緒已受到影響，建議先嘗試以下5步。

第一步：停止接收相關資訊

黃姑娘指，假如小朋友出現情緒不穩、焦慮和發惡夢的情況，已代表小朋友的身體已負荷不到負面的資訊和畫面，此時應該暫時停上接收相關的訊息，讓小朋友和資訊隔離。「即使家長想留意事態發展，可以在親子以外的時間，選擇用電視以外的途徑去接收。」她補充說。

防止虐待兒童會處理總幹事黃翠玲。（受訪者提供） 第二步：按理解程度解釋 假如小朋友主動問起事情的起因和情況，家長可按他們的年齡、理解和認知的程度，客觀和解說社會的狀況。小朋友亦有權利去了解事件，父母可以說「社會上有很多不同的人，大家有不同的背景、立場和意見，大家都權利表達自己的想法，包括兒童也有表達自己的權利」，父母也應強調「表達意見時，應以互相尊重為基礎，再用溝通和商量的方法嘗試解決」。 小朋友從影片畫面接收資訊，未必理解衝突的細節，理解為「他們在打架」。父母和他們討論時，也可以提及「打架和傷害自己，也不是解決問題的最佳方法」，鼓勵小朋友有意見時可以和父母表達和商量，父母很愛他，會盡力協助他解決疑惑。 第三步：陪伴在側 孩子出現不安情緒和發惡夢，也是缺乏安全感的表現。因此，父母宜多花時間陪伴在側，增加孩子的安全感，明白父母會保護他、讓他感到安全。