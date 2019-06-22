【首爾親子遊】帶草泥馬散步　超刺激滑草及滑坡車　7日行程推介

美食雲集、適合血拼又多親子活動的首爾近年成為不少家庭外遊時首選的目的地，莫莉與家人最近就到首爾玩了7日6夜，其中一天參加了當地的一日遊旅行團。7天當中有6項活動都適合一家大小同樂，活動「有伏有不伏」，來看看她的分享吧！ （照片由 跟著莫莉過生活提供）

小車迷必到！東大門Tayo Kids Cafe Tayo Kids Cafe在韓國其實有幾間分店，東大門分店則位於就在地鐵站旁邊的新型商場Doota，交通方便之餘，這分店亦較簇新，亦適合愛逛街的媽媽。 Cafe位於商場5樓（5樓同時也是兒童用品樓層），整個場地分為四個區域，包括架空障礙球池、模擬城市、救援小英雄體驗和幼兒靜態區。Tayo的原型是韓國的公共巴士，因此Cafe除了以巴士作裝修主題，亦有電動汽車和腳動車兩種玩具車供玩耍。旁邊亦有個小小的用餐區，玩累了可以吃點韓國小食。 Tayo Kids Cafe東大門

地址: 南韓首爾市中區乙支路 6 街 18 – 12 號Doota

交通: 乘搭地鐵 1 及 4 號線，東大門站下車

詳細分享：http://www.moneilife.com/blog/?p=9367

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乘纜車時可看到彎彎曲曲的車道。 超刺激滑草圈 韓國近年興起玩滑坡車，在首爾多個近郊地方都有滑坡車場，莫莉今次到江華海邊度假村Mega Luge於2018年6月才開幕。場內有兩條長1.8公里的車道，按乘坐次數收費。買票後，遊客要先坐纜車上山頂，第一次乘坐的話要先到「first ride區」學習操作，莫莉指滑坡車不難駕駛, 但需要很大力去控制，因此120cm以下及未滿10歲小朋友不能單獨坐一架車。車速亦可自行控制，快速的話約5分鐘便到終點，慢的話則大約10分鐘到終點。 度假村位於仁川江華，交通上較為複雜。由弘大出發，用了兩小時才到達，不過莫莉就覺得非常值得，如想到這度假村，她建議當日只安排一個行程，又或參加當地的旅行團。 1：首爾地鐵2號線合井站(합정역)10號出口，轉乘3000號巴士在江華客運站(강화터미널)下車，車程約1小時45分鐘，再轉乘的士約30分鐘的士費為18,000won 2：首爾地鐵2號線新村站(신촌역)4號出口直行至CGV對出，轉乘2000號巴士在보릿고개下車，車程約1小時44分鐘。再轉乘05號小巴於강남상회下車，車程約9分鐘。步行6分鐘到目的地。 江華海邊度假村 (강화씨사이드리조트)

地址：仁川廣域市江華郡吉祥面船頭里山281-1

詳細收費及交通資訊：http://www.moneilife.com/blog/?p=9308

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第三天莫莉參加當地的一日旅行團，輕鬆參觀草泥馬樂園、蕎麥麵博物館和玩滑草圈，團費每人港幣650元，除了包括交通、門票及午餐，更有小吃和面膜派發！不想編行程、想懶懶地外遊的家庭不妨找找類似的一日旅行團。 帶草泥馬散步 莫莉指當天到的草泥馬樂園十分整潔，而且當日並非假期，遊客非常少，幾乎是包場。到達後會先坐小火車繞園一圈，沿中可用免費派發的飼料餵草泥馬，下車後旅客可選擇在園內休息閒逛，買飼料餵草泥馬，或是自費體驗帶草泥馬散步，莫莉指這樂園的草泥馬養得十分好，完全沒有異味。

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超刺激滑草圈 滑草圈的滑道分長短兩種，長的滑每次只限一人下滑，可坐自動電梯直上；而短的則可二人一起下滑，但需要自行帶著滑圈到起點。 當地一日團詳細分享：http://www.moneilife.com/blog/?p=9363

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Poli兒童交通公園 這公園是由韓國現代汽車公司打造的免費公園，整個園區分為三部分—遊樂場、兒童交通教育館和模擬道路。小朋友只需出示證件就可以免費借單車玩兩小時，大人則要收費。 莫莉表示公園位於近郊，雖然可坐地鐵到達，但車程也要45分鐘，加上公國面積不大而且設計較舊，加上免費借用單車的性能不太好，如非Poli粉絲或會大感失望。莫莉建議可一起到鐘路5街的廣藏市場，順道吃盡韓國地道小食。 Poli兒童交通公園

交通：地鐵7號線中溪站6號出口

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不喜歡戶外活動的話，位於近郊的冰雪樂園就最適合討厭了，一年四季都每天開放的Onemount冰雪樂園以北歐聖誕村風格來設計，有冰湖、特色動物雪橇、聖誕村莊、雪盆等多達101種玩任你玩！ 雖然冰雪樂園位於近郊，來回車程頗需時間，不過Onemount其實是個複合遊樂中心，附近還有水上樂園、購物和美食，適合花一整天時間！ Onemount冰雪樂園

地址：1050-64 Daehwa-dong, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, South Korea 交通：：地鐵3號線注葉站（주엽역）2號出口，步行15分鐘

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