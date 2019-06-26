【親子外遊】BB搭飛機竟耳朵出血　兒科醫生拆解耳痛成因

暑假出國旺季即將到來，很多人選擇一家大小搭飛機到外地旅遊。可是，曾有家長發現嬰兒在搭飛機時竟然耳朵流血！為什麼小朋友在飛機起飛降落時耳朵不舒服？症狀可以如何解決？兒科醫生陳欣永為我們講解小朋友搭飛機耳痛的原因以及預防方法。

外遊健康提示

嬰兒搭飛機後耳朵流血的情況，陳醫生表示這是罕見現象，成因可能是強氣壓令耳膜破碎並流出液體。他指出兒童搭飛機之後耳朵流血的機會極低，家長不要太過擔心。他又表示，搭飛機沒有特定年齡限制，如家長憂慮小朋友是否適合搭飛機應向醫生查詢，若遇身體不適請馬上求醫，不要「夾硬」上機。

兒科專科陳欣永醫生 相信無論大人小孩，乘坐飛機時不免曾經感到耳朵不適，到底爲什麽我們在飛機起飛降落時容易出現耳鳴、耳塞、耳痛？陳醫生解釋，這些症狀與機艙氣壓轉變有關。在此之前，我們先來了解身體構造，人耳内連接中耳和咽喉的管道為耳咽管，耳咽管的作用是中和中耳和咽喉兩邊的壓力。耳咽喉一般合上，當我們吞嚥、説話、打哈欠時便自動打開，平衡耳内外壓力的差異。機艙氣壓變化較大，耳内外壓力不一導致耳鳴和耳塞是正常現象。 但是，有兩個常見原因可能導致耳咽喉無法正常發揮功能，令我們耳朵不適的症狀加劇。

傷風感冒鼻敏感致耳咽喉腫脹發炎

當我們患有傷風感冒、鼻敏感、甚至中耳炎，病毒細菌或感染耳朵，引起耳咽喉腫脹發炎不通暢。這時候耳咽喉的開合出現障礙，平衡氣壓的效果降低，令耳朵不適感增加。

兒童耳咽喉發育不足

兒童的耳咽喉比成人短，效用自然較爸爸媽媽的低。因此小朋友在飛機上耳朵不舒服的情況一般比家長嚴重，所以家長可以多留意孩子是否感到耳鳴、耳塞。

紓緩耳朵不適的小貼士：

1. 增加吞嚥動作

耳咽喉在我們吞嚥、説話、打哈欠時會自動打開，透過增加吞嚥動作便可以加快耳壓平衡，減輕症狀。家長同年紀較大的孩子可多説話、進食和咀嚼香口膠，幼兒方面則可喂奶嘴。只要能讓耳咽管打開，內外氣壓就容易達到平衡。

2. 減少平躺

維持垂直的姿勢有助氣壓平衡，除了減少平躺外，家長為幼兒喂奶時亦可嘗試採用較爲垂直的姿勢。