【兒童健康】 濕疹是因過敏而起？醫生用個案問答解釋│Sci Papa

連續寫了4篇長文，目的都是想令大家更明白我的第5篇長文，因為這篇是最實用的。

這篇文章是建基於一名美國小兒過敏症專科醫生Dr. Neal Jain，在National Eczema Association寫的一篇文章，一篇NHS Oxford University Hospital所發表的一個濕疹病人指引及美國皮膚科學院的濕疹資訊而寫的。

濕疹，為何談論多年仍是那麼多人關心的題目？因為我們經常都找不到致病原因，濕疹不停復發，而又沒有一個治癒的辦法，於是大部分父母面對子女的濕疹時，只好做盡測試，但最終可能都一無所獲。為何呢？第一，濕疹並不一定是因為過敏而引起。第二，現今的過敏測試還有不少弊病，所以因過敏導致濕疹的人，亦未必能找出致敏元兇。

食物過敏與濕疹的關係

Dr. Neal Jain指出美國有4份1人認為自己有食物過敏，但從他的臨床經驗發現，實情只有2-5%的人真的有食物過敏。而英國牛津大學醫院則指出，只有少於兩成的兒童濕疹患者是因為食物過敏而引致。

Dr. Neal Jain認為當父母找不到原因時，就很容易聯想到食物過敏，而不少媒體、自然療法倡議者、甚至是醫生，在沒有臨床證據下，都叫濕疹患者做測試，結果無論是「陽性」或「假陽性」，都會被標籤成食物過敏。牛津大學醫院強調，在沒有臨床證據時，讓小孩避免吃某些致敏食物，反而有機會令小孩將來對該些食物有過敏反應。

當決定了要做血液測試時，Dr. Neal Jain指出一些測試免疫球蛋白G（IgG）的測試完全不可信，因為只要吃了一些外來的食物的話，免疫系統自然就會產生IgG，所以偵測出血液有抗某些食物的IgG並不出奇。而對於測試免疫球蛋白E（IgE），Dr. Neal Jain就認為「陰性」的結果比「陽性」的結果可信。

Dr. Neal Jain在他的文章中其實有分享了兩個不同的假想個案：

Photo Credit: Puzzle Pixel Design

1. John吃了花生而出風疹，然後在避免吃花生一年之後，他不小心咬了一口哥哥的花生醬三明治，他再一次出風疹。在這個情況，不需要測試都幾可肯定他對花生有過敏。做測試，亦只是為了確定他真的對花生過敏。

2. Billy手臂出了濕疹，而他對花生過敏測試呈陽性，他是否對花生過敏？如果他以前從未吃過花生，我們未必能下定論。但如果他吃過花生，又沒有發生臨床過敏反應，那麼Dr. Neal Jain就認為Billy對花生並沒有過敏。

Dr. Neal Jain希望大家謹記，沒有臨床病史的話，過敏測試只有5成機會準確！所以，千萬不要過度解讀過敏測試的結果。

而牛津大學醫院亦解答了父母幾題常見的濕疹問題，美國皮膚科學院對這些問題的答案亦十分相近。

問：我的小孩有濕疹，而過敏測試亦呈陽性，我是否應該避免小孩接觸該種食物？ 答：就算小孩有濕疹，食物過敏測試的陽性結果仍然可以是「假陽性」，所以你必須與專科醫生討論測試結果，讓醫生作臨床診斷。不必要的避免某種食物，除了有機會讓小孩營養不良之外，亦增加了小孩將來對這種食物過敏的機會。

問：要是我認為子女的濕疹是因為對某種食物過敏，我該怎樣做？ 答：皮膚點刺或血液測試，並不能證實某種食物能引致你的小孩濕疹發作。你小孩的醫生，應該要從臨床病歷及排除飲食測試，去診斷小孩的濕疹，是否因為你懷疑的食物而引致。在排除飲食測試的過程中，你亦需安排營養師為小孩度身訂做營養餐單，避免小孩營養不良。

問：我該怎麼做去避免小孩濕疹發作？ 答：讓小孩避免某幾種食物，去改善或預防小孩濕疹發作，並不一定有效，因為濕疹的成因是十分複雜的。故此對小孩來說，紓緩治療濕疹反而來得更有效；例如為小孩的皮膚保濕，在濕疹發作的地方塗上藥膏及避免刺激性的物品如肥皂等，都可以減輕小孩的病情。

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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