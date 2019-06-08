【兒童健康】 濕疹是因過敏而起？醫生用個案問答解釋│Sci Papa

連續寫了4篇長文，目的都是想令大家更明白我的第5篇長文，因為這篇是最實用的。
這篇文章是建基於一名美國小兒過敏症專科醫生Dr. Neal Jain，在National Eczema Association寫的一篇文章，一篇NHS Oxford University Hospital所發表的一個濕疹病人指引及美國皮膚科學院的濕疹資訊而寫的。
濕疹，為何談論多年仍是那麼多人關心的題目？因為我們經常都找不到致病原因，濕疹不停復發，而又沒有一個治癒的辦法，於是大部分父母面對子女的濕疹時，只好做盡測試，但最終可能都一無所獲。為何呢？第一，濕疹並不一定是因為過敏而引起。第二，現今的過敏測試還有不少弊病，所以因過敏導致濕疹的人，亦未必能找出致敏元兇。
(資料圖片)
正常的皮膚其實是一個防止水份流失，及阻隔致敏原和刺激物引發免疫反應的屏障。濕疹使皮膚保濕的能力下降從而令致敏原及刺激物能通過皮膚，引致臨床過敏反應，如皮膚發炎等。但除了過敏，細菌感染、情緒和生活習慣也可以令皮膚發炎，繼而導致搔癢、刮傷和出疹，然後演變成濕疹。
所以，濕疹不一定因為過敏而起；如果濕疹是因為皮膚被細菌感染引起的話，稀釋漂白水浴就能消除細菌，從而控制濕疹。（請緊記漂白水有刺激性，請先與專科醫生討論及參考之前筆者根據梅奧診所指示寫成的一篇文章)。但在找不到原因的情況下，不少父母都希望從過敏原測試中找到小孩濕疹的原因。事實上，不少人失望而回。因為很多小孩都不是因為過敏而有濕疹，而就算真的因為過敏引致濕疹，而過敏測試亦出現了「陽性」結果，也未必能找出真正致敏元兇。
食物過敏與濕疹的關係
Dr. Neal Jain指出美國有4份1人認為自己有食物過敏，但從他的臨床經驗發現，實情只有2-5%的人真的有食物過敏。而英國牛津大學醫院則指出，只有少於兩成的兒童濕疹患者是因為食物過敏而引致。
Dr. Neal Jain認為當父母找不到原因時，就很容易聯想到食物過敏，而不少媒體、自然療法倡議者、甚至是醫生，在沒有臨床證據下，都叫濕疹患者做測試，結果無論是「陽性」或「假陽性」，都會被標籤成食物過敏。牛津大學醫院強調，在沒有臨床證據時，讓小孩避免吃某些致敏食物，反而有機會令小孩將來對該些食物有過敏反應。
當決定了要做血液測試時，Dr. Neal Jain指出一些測試免疫球蛋白G（IgG）的測試完全不可信，因為只要吃了一些外來的食物的話，免疫系統自然就會產生IgG，所以偵測出血液有抗某些食物的IgG並不出奇。而對於測試免疫球蛋白E（IgE），Dr. Neal Jain就認為「陰性」的結果比「陽性」的結果可信。
Dr. Neal Jain在他的文章中其實有分享了兩個不同的假想個案：
Photo Credit: Puzzle Pixel Design
1. John吃了花生而出風疹，然後在避免吃花生一年之後，他不小心咬了一口哥哥的花生醬三明治，他再一次出風疹。在這個情況，不需要測試都幾可肯定他對花生有過敏。做測試，亦只是為了確定他真的對花生過敏。
2. Billy手臂出了濕疹，而他對花生過敏測試呈陽性，他是否對花生過敏？如果他以前從未吃過花生，我們未必能下定論。但如果他吃過花生，又沒有發生臨床過敏反應，那麼Dr. Neal Jain就認為Billy對花生並沒有過敏。
Dr. Neal Jain希望大家謹記，沒有臨床病史的話，過敏測試只有5成機會準確！所以，千萬不要過度解讀過敏測試的結果。
而牛津大學醫院亦解答了父母幾題常見的濕疹問題，美國皮膚科學院對這些問題的答案亦十分相近。
問：我的小孩有濕疹，而過敏測試亦呈陽性，我是否應該避免小孩接觸該種食物？
答：就算小孩有濕疹，食物過敏測試的陽性結果仍然可以是「假陽性」，所以你必須與專科醫生討論測試結果，讓醫生作臨床診斷。不必要的避免某種食物，除了有機會讓小孩營養不良之外，亦增加了小孩將來對這種食物過敏的機會。
問：要是我認為子女的濕疹是因為對某種食物過敏，我該怎樣做？
答：皮膚點刺或血液測試，並不能證實某種食物能引致你的小孩濕疹發作。你小孩的醫生，應該要從臨床病歷及排除飲食測試，去診斷小孩的濕疹，是否因為你懷疑的食物而引致。在排除飲食測試的過程中，你亦需安排營養師為小孩度身訂做營養餐單，避免小孩營養不良。
問：我該怎麼做去避免小孩濕疹發作？
答：讓小孩避免某幾種食物，去改善或預防小孩濕疹發作，並不一定有效，因為濕疹的成因是十分複雜的。故此對小孩來說，紓緩治療濕疹反而來得更有效；例如為小孩的皮膚保濕，在濕疹發作的地方塗上藥膏及避免刺激性的物品如肥皂等，都可以減輕小孩的病情。
作者簡介：Sci Papa
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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。
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