創造無毒家居　媽媽必學20個小秘技　微波爐叮橙皮竟有這神奇作用

您知道嗎？生活中有些隨手可得的方便小物，可以幫助您快速有效率完成清潔工作，讓打掃更輕鬆，事半功倍！

平常上班的父母，希望盡量將家事做得更有效率，可以享有更多的休息以及與家人相處的時間。現在的黑心商品多，多使用化學製品也可能有危害健康之虞，如何利用周邊天然的材料打掃家裡，就成了最重要的課題，才能為家人及寶貝創造一個最健康的無毒環境喔！

Part1 清潔篇

其實生活中有很多小物只要加以變化，就可以變身成為清潔打掃的最佳助手。有哪些是平日意想不到卻又能好好加以借力使力的小東西呢？

NO.1 橙皮

將橙皮洗淨之後，放入玻璃罐，倒入75％的藥用酒精，泡1星期後，就可以做成天然的清潔劑，清潔爐台油垢、蠟筆痕等。利用不要的橙皮做成的天然清潔劑，清潔劑環保又天然，不必擔心添加什麼不明的化學藥劑，還可以聞到淡淡的橙精油味，在清潔時又能擁有好心情。

★Smart point 將撥下來的新鮮橙皮放入微波爐內，微波1分鐘。微波爐裡會充滿橙皮的香味，且四周佈滿蒸氣及橘油，只要用布擦拭一下，油污立刻消失不見，像變魔術一般的神奇。

NO.2 小蘇打粉

小蘇打粉無毒性，可自然分解，不會污染環境且不刺激皮膚，也能除臭味、去油垢。去除鍋子內燒焦的食物、烤箱的污垢，清洗澡盆、臉盆及浴室的瓷磚等，小蘇打粉也相當好用。可將小蘇打粉放在碗內，用濕海棉沾著擦洗，並且等一會兒，去味之後再進行沖洗

★Smart point 鍋子燒焦了，可將水和蘇打粉放入一起煮，等著水滾之後，放置半個小時再清洗；烤箱底層的油垢可先灑水，再灑蘇打粉，放隔夜之後再清洗。

NO.3 牙膏

浴室是家裡最潮濕的地方。不鏽鋼製的刷牙槽與毛巾架容易產生氧化的斑點，使得表面的銀色部分生鏽，變成深咖啡色。該怎麼做才可以去除生鏽的部分，重現銀光閃閃的表面呢？只要用手沾牙膏，來回擦拭後，再用清水洗掉即可。若水鏽很厚，必須重複幾次才能清除。

★Smart point 不銹鋼製品的表面千萬不要用菜瓜布去刷，雖然可以更快速去除水鏽，但不鏽鋼有了細刷痕後，不僅不美觀，且將來起水鏽的速度會更快更頻繁。

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