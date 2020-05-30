一文看清兒童玩具及衣物收納攻略　附消毒殺菌防霉需知及方法

氣候一天天轉為炎熱，有時外出還得脫下外套！這時，也是該準備換季，將各式繽紛的夏衣拿出來了。對於家裡有小寶貝的父母們，不免感到傷腦筋，寶寶的衣服、玩具、還有其它物品好多又好雜，怎麼著手收納呢？

收納的前置作業

1. 衣物要曬乾

衣物在收納整理前，要先預做哪些處理？陳安祺老師表示：「衣服先洗過，而且一定要曬乾。」很多人覺得衣服摸起來乾乾的，就以為乾了，但可能腋下或其它較厚的布邊並沒有全乾。尤其小朋友的衣服多屬於棉質，雖然容易吸水、吸汗，但缺點是不容易乾，所以要確實曬乾後再收進來。

另外，她也提醒，做換季收納時一定要注意天氣，好天氣再換季收納，避免將溼氣也一起收到箱子裡。很多人會忽略到這點，無論天氣如何，想說利用難得的時間就開始洗衣、曬衣，不注意天氣的後果，就是很容易將溼氣帶進箱子，造成衣服容易發黃、有霉味。

2. 玩具要消毒殺菌

洗衣袋＋棉布手套＝沒死角

當小孩的玩具不玩時，大人也打算將它們收起來，此時殺菌和消毒很重要，而且要徹底。消毒時，最常用的酒精含量75％的藥用酒精來消毒，最方便也是最安全，而且也容易買到。陳安祺老師建議：「可以將酒精直接噴在白色的棉布手套，直接戴上手套徹底的擦拭、消毒玩具。」直接擦拭的好處是，手跟玩具是服貼的，可以輕易擦拭死角。如果用抹布消毒，因為材質比較厚，會擦不到玩具的一些死角。此外，戴手套擦拭也不較會有玩具形狀的限制。

除了酒精消毒，也有人會泡漂白水殺菌。陳老師指出，泡完漂白水後，玩具要水洗，不能只是擦拭。至於洗泡的方法，她說，像一些小積木，可以裝在洗衣袋，浸泡在漂白水中，過了一些時間再用手去搓揉。因為小積木是一小顆一小顆的，不好洗，將它們裝在洗衣袋、浸泡在稀釋過的消毒水或漂白水，洗的時候很方便；洗完後，將水甩乾，用S掛勾勾住洗衣袋，掛著晾乾即可。

別忘記防塵：組合式層架再搭配收納籃，移動方便、東西好拿。

至於玩具要用酒精擦還是漂白水洗，其實要看玩具的材質，像裝電池的汽車，噴酒精擦拭即可。如果是一些積木、塑膠材質等可以下水的玩具，就泡漂白水，漂白水還能預防腸病毒。消毒過後，陳老師提醒，收納玩具時還是要注意防塵。她曾見過一些媽媽把玩具洗好後，直接放在開放式的籃子，可是空氣中有落塵，會造成玩具堆積灰塵。所以建議放有蓋子的箱子，或是買布遮蓋，防塵效果會比較好。

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收納祕訣大公開

1. 層架＋箱子＝收納立體化

當家裡有小朋友，多出很多瓶瓶罐罐，還有玩具、奶瓶、尿布等雜物，要做一個有系統的整理，還真是不容易。對此，家事達人安祺老師建議：「可以利用組合式的層架搭配籃子做收納，很方便。」由於空間有限，平面收納很難完全利用空間，再加上孩子的雜物很多，也許才汰舊換新，可能買這個又買那個，很快就沒空間了。因此，「收納立體化」，讓收納空間可以站起來。

陳老師指出，雖然將物品收到箱子後，再一箱箱堆起來也是其中方法，可是很不好拿拿壓在下面箱子的物品。因此，層架還是有其必要。像現在有組合式層架，組合好後再搭配收納籃，不僅移動方便、東西好拿，物品也不會散亂。

2. 雜物的收納祕技

玩具類 → 洗衣網

另外，收納玩具的用具，其實也可以自己改造。陳安祺老師表示，例如：用衣架勾住洗衣網懸掛著，很適合用來收納玩具、小雜物，即使洗衣網的拉鍊壞了也沒關係。也因為用衣架勾著，可以到處懸掛，像桌子、椅子、門把等。特其是小孩的很多玩具是小小的、亂亂的，有時難以做很細的分類，那就將它們集中在一起，而且還能廢物利用。

鞋子類 → 絲襪、保特瓶

至於小朋友的鞋子，如果不常穿，可以套上絲襪防灰塵。常穿的鞋子，陳老師指出，不要將大人的鞋子和小朋友的鞋放一起，這會讓小朋友的鞋子很容易髒。至於收納鞋子的方式，陳老師說明，可使用黏貼式的毛巾架，貼在鞋櫃或黏在牆上，再用曬衣服的夾子勾住架子，將小孩的鞋子一雙雙用夾子夾著，也就不會占用鞋櫃的空間，拿取時也會比較方便。不過，常用的鞋子可以利用這種「吊掛式的收納法」；不常用的鞋子，不建議這麼做，以免積灰塵。

收納小朋友的鞋子，還可以利用保特瓶。陳老師表示，可以拿2公升方形的保特瓶去切割，切開後，剛好能放一雙小孩的鞋子，加上瓶子是透明的，好拿取、好辨識，也是一種收納方式。另外，也可以使用裝豆漿的那款塑膠瓶，比較軟，比較好切。不過這種收納方式有個缺點，會占用到鞋櫃空間。

找鞋子的家 1～2歲的孩子的學習認知還沒到文字階段，不妨用圖案、顏色來幫助他們做分類。像小孩的鞋子收納，可以先將孩子的鞋子拍照、將照片貼在保特瓶上，讓他拿著自己的鞋鞋，看圖片學習找鞋子的家。

尿布 → 紙箱側邊開個洞

對於小孩子的尿布收納，也常常令父母感到困擾。陳老師建議，不妨將尿布分成小份量來使用，例如：先拿出這星期的使用量，將尿布裝在籃子裡，不用的先放儲藏間，如此一來，拿取時不僅方便，空間視覺上也比較美觀。不過，也有父母買回一箱箱的尿布後，就直接堆疊起來，需要就去拿，陳老師表示，其實可以在紙箱側邊開個洞，如此不僅方便伸手進去拿，箱子上面也可以擺一些較輕的雜物。

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大抽屜，技巧做隔間

1.瓦楞紙板、隔熱杯套

當收納箱或抽屜的空間很大時，陳安祺老師建議，「這時就要做隔間。像瓦楞紙板即是作為隔間的好用工具，除此，面紙盒也很方便。」若是需要小一點的隔間，放小朋友的襪子、手套、背心、圍兜兜等，咖啡的隔熱杯套很好用，將杯套打開、立起來，放進抽屜，再將這些小東西分類擺進去，很容易辨識、拿取。不過，若只是要將東西做分類，而不是要一格一格擺放，就可以利用洗衣袋，一袋一袋分類好再放進箱子。

2.塑膠CD盒

另外，衣服摺好擺進抽屜裡，可以利用塑膠CD盒加紙板來進行分類。像小朋友的衣服摺好後，因為大小都差不多，不好辨認，陳老師表示，這時，直接將CD盒插在一堆堆的衣服，並在上面註明類別，做出分類，不僅好辨識，也不會將衣服弄亂、混在一起，而且還能廢物再利用。

3.舊絲襪

進行衣物收納時，由於衣物類會蓬鬆，很容易造成空間被壓縮，所以盡量能讓它往上堆放，否則空間很快就會被占滿。因此，像小朋友的圍兜兜，可以使用咖啡杯套這種小範圍式的，將它卡住。另外，絲襪也很好用，剪一小段，將小孩的衣服塞進去，如此一來，就變得很省空間。

4.保特瓶口的塑膠圈圈

小朋友的大衣如果一件件掛在衣櫥裡，可能掛沒幾件就將空間塞滿了。對此，陳老師給了一個好建議，打開礦泉水的瓶蓋時，瓶口會有一個塑膠圈圈，將它拆下來套在衣架的掛勾上，此時，再將另一件大衣掛在塑膠圈圈，依此模式，一件件往下掛，空間瞬間向下延伸。

空間使用往上＋向下

使用籃子放物品，不僅限制寬度的擴展，也增加高度的堆疊。

收納時，陳安祺老師認為籃子是很實用的工具。尤其小朋友的物品雜亂，即使整齊地收成一袋一袋，沒有裝在籃子裡，看起來的視覺效果仍是不好。而她自己在上收納課程時，也常提醒同學：「如果真的沒時間去做細項分類，一定要準備大的箱子或籃子去放置物品。」例如家中的廚房，其實櫃子很大，可是常會令人覺得不好儲存物品，好像東西放個幾樣就滿了，其實，是因為沒有善用廚房櫃子的高度。如果使用籃子擺放物品，不僅限制了寬度的擴展，同時增加了高度的堆疊。

對於大件的玩具或物品，例如兒童馬桶座、或是幼兒的手推學步車，孩子常在使用，不便收起來，若直接擺在客廳或走廊又覺得凌亂，這時該怎麼辦？陳安祺老師認為，「還是建議層架的運用。」尤其現在的層架的高低可以自己控制，可以依大件玩具或物品來做調整。像兒童馬桶座，就可以將它放在層架的底層，讓孩子好拿取。至於層架的其它層，就可以放雜物或玩具。

陳安祺 學歷：中國文化大學生活應用科學系 任職：嘉鄉家事服務教育訓練師、家事顧問、自由作家 經歷：家事管理公司教育訓練師、中國文化大學生活應用科學系助教

【本文由「嬰兒與母親」授權轉載。】