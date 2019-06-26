【小學情緒課】小學引入社交情緒課程　學習靜觀控制情緒

現今的小學生，每日要面對排山倒海的功課，沒完沒了的測驗考試，壓力相當沉重！去年有針對小學生進行情緒健康調查，受訪小學生受抑鬱徵狀困擾的比例高達17.6%，即約平均每5名小學生就有一人受困擾。 有機構關注到小學生的情緒問題，將社交情緒教育課程帶入小學，一連十堂的課程讓學生透過練習靜觀、遊戲、手工等活動，以認識自己、學習控制情緒等，有家長表示兒子在經過十堂情緒課之後，轉變相當大，學會控制情緒令自已冷靜，社交問題亦有改善。 攝影：鄭子峰

堅樂第二小學在2018至19學年，首次引入社交情緒課程，為小一全級學生提供為期十節的課堂，幫助學生適應小一生活的同時，也對自我有更深入的認識。這天來到課程的最後一堂，在午息過後鐘聲一響，其中一班小一學生就在課室靜待導師程沛玉（Rita）的到來。

「請同學拿出心靈樽來，我們開始進行練習。」Rita說。Rita所說的心靈樽，是一個透明的膠樽，每個水樽內盛滿不同顏色的水及閃粉，只要搖晃心靈樽，閃粉就會慢慢沉澱，用十分鐘時間，學生靜心觀察閃片由上而下，讓心情隨著躍動的閃粉慢慢沉靜。

學生在課堂內以心靈樽練習靜觀。 學生投入課堂之中 之後Rita問到大家有什麼開心或不開心的事，有同學立即舉手：「我唔開心，因為放學要去補習。」這時另一位同學立即和應：「我都係，放學後要去補習。」班內的同學都紛紛舉手，希望表達自己的感受，Rita也逐一讓他們分享。其後Rita再以故事分享尊重及接納多元化，最後學生親手製作孔雀，並分別寫上自己的喜好，包括最好的朋友、最喜歡的顏色及將來想做的工作等，課堂即將完結，同學們都不希望落堂，他們也表示情緒課有趣又好玩，落堂鐘聲一響，全班同學也衝上前攬着Rita，捨不得她離開。

「情緒課好好玩，唔想咁快完！」有同學說。

「每一次上堂都好開心，想再繼續上！」另一位同學說。

為期十節的課程，每節也有不同的主題，包括身體及腦袋、情緒、想法與行為、合作及社交技巧等，學生透過不同的活動，從而認識自我，學習自我管理，懂得與別人溝通合作，當中也會有家長課堂，讓家長了解更多，並配合導師在課堂所教的，進一步實踐。

班主任黎老師表示，情緒課對學生有正面的幫助，他們可以學習什麼是情緒，懂得用身體去表達，也從中學識跟別人相處，尊重別人等，「透過靜觀練習及呼吸，學生可以平復情緒，令自己靜下來。」她更指課程很適合一年級學生，她說：「情緒管理愈早學愈好。」

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柏霖媽媽指兒子參加校內的情緒課程後，有很大的轉變，懂得顧及別人感受，控制自己的情緒。 兒子學會控制情緒 顧及別人感受 有參加完十堂課程的學生家長表示，兒子在上完情緒課後的轉變很大。「柏霖曾被診斷有語言及社交障礙，他個性一向慢熱，也不多言，很多事也藏在心裏，升上小學後也很少分享學校的事，在控制情緒方面較差，也不時跟弟弟有爭執，但現在學識控制自己的情緒，當我問他發生什麼事時，他會說：『你畀時間我，我要冷靜一下。』待冷靜下來後，就會表達自己的想法及感受。」柏霖媽媽說會讓他大哭一場，將情緒發洩出來，再當一個聆聽者，了解發生了什麼事。 她說最難忘是有一次，柏霖對她說自己要保護弟弟。「由於弟弟有特殊學習需要，我們一直也放較多時間在弟弟身上，柏霖也曾為此而不開心，但這半年看到他明顯的轉變，更懂得照顧及保護弟弟，令我很感動也很開心。」她說。 由於要照顧兩個有不同特殊學習需要的孩子，柏霖媽媽3年前決定辭去全職工作，當全職媽媽照顧兒子。

柏霖媽媽與丈夫也一向也關注兒子情緒及身心健康，多於成績。「小朋友成績唔係唔重要，我們覺得情緒更為重要，不停催谷，但他不肯表達內心的想法，永遠不會知道他想要什麼，也會隱藏自己不開心的事。我一向也較緊張他的情緒，想知道他是否開心、是否鍾意這間學校，也希望他能夠跟老師同學好好相處。」

柏霖媽媽表示之前不知道學校有專為小一學生提供的情緒課程，除了兒子上的課堂，家長也有相關的講座，她聽完Rita的分享後，明白到孩子需要父母多鼓勵，才會有信心去嘗試，所以現在柏霖媽媽會多用正面的說話去鼓勵兒子。

情緒課學生都相當投入，Rita每次發問，他們都會熱烈舉手回答。 以外國課程為藍本 加入本地元素 這個名為「你、我、他」的社交情緒課程，由昭悅教室校長Rita以外國既成計劃及骨架作為藍本，再設計而成適合本地的情緒課程，Rita親身教授以取得實踐經驗，課程有臨床心理學家審核及認可，確保內容適合學生。Rita多年來專注在正向教育的工作，創立香港首間實踐正向教育的補習社，不為催谷成績，重視小朋友的情緒，發掘優點，去年更辭去全職工作，專注教授社交情緒課程，而堅樂第二小學就其中一間參與計劃的小學。 「課程由我一手一腳設計及教授，加入本地化元素，得到家長的回應都是100%表示支持，十堂的課程中學生也能投入當中，而在每堂之後，我們也會要求學生寫心情日記，表達自己的感受，他們都會認真去做，每堂也會很有反應，熱烈答問題，也證明他們有留心聽我所教的內容。」看到這班一年級學生無論在社交及情緒控制等各方面，也不斷在進步，Rita也感到欣慰。 她希望未來可以繼續入學校，為學生進行情緒教育，將正面的訊息帶給他們。

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