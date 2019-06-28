【周末好去處】智樂遊樂場放電兼發揮創意　再去學扭動物氣球

暑假開始了！接下來又會有各種精彩活動等著小孩參加。在7月1日先有由智樂兒童遊樂協會舉辦的智樂社區遊戲外展，屆時將會有百變木框、竹筒運木珠、水泡相撲等十個精彩活動等著大家發揮創意，尋找自己的玩法！在7月7日則有快樂『球』學計劃的作品展，除了以漁港為主題的大型氣球作品展外，亦有免費工作坊讓小孩學習扭氣球。

由智樂兒童遊樂協會舉辦的戶外遊樂場一向深受大人細路歡迎，於7月1日則會再於天水圍舉行智樂社區遊戲外展，今次將有10個遊戲區讓小孩發揮想像力和盡情放電，包括激輪滑梯、Imagination Playground、百變木框、Rigamajig、竹筒運木珠、水泡相撲、大笨象噴火樂園、紙皮層層疊、紙皮城堡、透明畫廊。全部活動皆是免費參加、無需預先報名。

快樂『球』學計劃作品展——即場學扭動物波波

由香港中華基督教青年會(YMCA) 舉辦的「恒生- YMCA快樂『球』學計劃」惠及許多特殊教育需要學生，往年更擴展至小學及社區。為提供展示學習成果機會，計劃將於7月7日舉行以漁港為主題的大型氣球作品展，展覽更有「扭扭工作坊」，讓參加者即場跟導師學習扭出海洋動物造型的氣球藝術，體驗扭波波的樂趣！

當日設免費扭扭工作坊，如參加者預先於網上登記，屆時可獲額外的氣球派送。

日期：2019年7月7日 (星期日)

時間：下午1時至5時 (工作坊以每15分鐘為一節)

地點：中環七號碼頭

對象：親子家庭(每家庭人數上限為4人)

內容：扭扭工作坊、大型氣球佈置攝影區

截止報名日期：7月4日（星期四）

網上報名：cymca.hk/balloontwist20190707（即場參加亦可，如參加者預先於網上登記，屆時可獲額外的氣球派送。）