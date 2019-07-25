擔心小朋友學游水遇溺？　小學引入偵測系統10秒無動作響警報　

將STEM、大數據和創意科技融入教學課程，成為新趨勢.。有小學提供多元課程的同時，引入新科技例，提升學生學習興趣之餘為學生提供更佳的學習環境。 攝影：魏嘉琪

泳池遇溺頻生 防遇溺System令家長更放心 相信好多家長都會關心小朋友游水堂的安全。的確，參與學校游水堂的學生人數衆多，家長擔心老師未能兼顧所有學生的情況，甚至不能及時發現孩子遇溺。救生員人手不足更使問題雪上加霜。安全問題無疑令家長擔心孩子是否適合參加學校游水堂，但小朋友有機會跟同學一起游水，難道只能放棄？學校又有辦法讓同學安全地享受游水堂嗎？ 保良局香港道教聯合會圓玄小學張校長指：「生命是無價的」，校方最重視學生的安全，於是率先引入普施達（Poseidon）泳池遇溺偵測系統。當普施達發現有泳者在水底沒有任何動作達10秒便會發出警報，電子顯示器更可準確顯示出遇溺者之位置，保障學生的安全。 雖然普施達的成本不菲，這個全球領先的系統是現時唯一能符合國際標準化組織ISO 20380要求的遇溺偵測系統，可見學校保證安全的學習環境的決心。

學生查看自己的表現 學校訓練也可以是「奧運級」 大衆一般認爲學校的運動訓練較「hea」,若想子女的運動成績得到專業的指導和提升，最好到坊間的專門學校學習。 其實，在小學都可以得到專業的訓練，現今好的運動訓練不僅需要優秀的教練團隊，大數據對運動員及教練分析比賽表現和改良訓練計劃也十分重要，在近年的奧運賽事數據分析甚至起了關鍵作用。 有見及此，圓玄小學引入游泳訓練系統PENGUIN，藉此收集同學平日訓練時的數據，再進行分析，期望數據能協助提升培訓成效。PENGUIN不但讓學生可「看到」及「聽到」自己的成績，並接收教練預設的訓練指令。教練亦可在岸上使用iPad監測學生表現，針對個別學生來制定相應訓練計劃。

睇AR動畫都係上緊堂？ 看到熒幕上的卡通人物，不要以爲小朋友只是在看動畫減壓，原來他們是在透過動畫學習品德教育！ AR科技大熱，爲了提供與時並進的學習環境及教材，圓玄小學把「虛擬直播及動畫快製系統」加入課程設計，利用系統為學生提供卡通化課程設計。首個項目由師生共同製作品德教育動畫短片，由故事、對白到場景均由他們原創。實時動作捕捉使學校吉祥物「雷鳥俠」活靈活現，更具親和力及感染力。 張校長透露AR科技將會應用到德育課以外的課程，例如音樂與體育課，把較複雜及抽象的理論及事物簡單化及形象化，有助同學理解。學校亦為同學設計動畫製作課程，務求令各年級的學生都有機會參與動畫教學。

張校長認爲，創意科技融入教學是大勢所趨，而保良局一直提倡優質教育，希望透過以上三大科技強化教學成效、提升學生學習興趣和保障學生安全。圓玄小學未來會推出更多配套課程，以完善創意科技教學與培訓。