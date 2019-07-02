【福附小一簡介會】望收勤奮拼搏學生　從挑戰中建立良好抗逆力

福建中學附屬學校為近年熱門的直資一條龍學校，連繫學校為福建中學（觀塘），其報讀人數在幾年間上升三倍，大約3000人以上。 學校於上周六舉行首場小一簡介會及開放日，講解學校教學理念、課程內容和收生要求等。校長徐區懿華直言如果家長只想子女讀書讀得開心，就不要選擇福附。學校其中一個目標是在日常的學習生活中裝備學生，讓他們有能力去面對人生中的挑戰。 攝影：黃寶瑩

從初小建立中英語文根基 福建中學附屬學校（簡稱福附）是一所直資英文小學，除中文科以普通話授課外，所有科目（英、數、主題、音樂、體育、視藝、資訊科技）均以英語授課；文化及生命教育就以廣東話授課。 學校師生比例為1：10，全校共有13位外藉英語教師及多位海外華僑，各級均採用雙班主任制。小一及小二採用課室本位教學模式（Homeroom-based teaching），分別由一位外藉老師及一位本地老師共同擔任班主任，教授大部分主要科目，讓學生在沉浸式英語教學過中更有效地適應及掌握全英文的授課模式。 中國語文方面，學校讓小五、小六的學生早一步接觸一些文言文的常用字詞，例如「汝」、「矣」、「兮」等；另外又會教一些小學生較容易接受的篇章，例如《木蘭辭》、《弟子規》等，為升中作好準備。

功課量方面，校長徐區懿華指家長都支持他們的家課政策，「我們都追求卓越，但不是用痛苦的方法，而是用智慧去做。一直以來家長都認為我們的功課量是合適的，類型都非常廣泛。」她表示未聽過學生要做功課做到三更半夜，又沒有家長投訴過小朋友做功課做得好辛苦。

+ 4 + 3 + 2

福建中學附屬學校校長徐區懿華 教學程度高 不限制學生能力 有傳聞指福附「好谷」，徐校長就認為家長們所指的可能是教學程度方面，「事實上我們的教學程度是頗高，但不是一步到位，而是我們幫學生打好基礎，確保學生上課後真的學懂知識，才教更高階的知識。」可能有家長會覺得課程較深，但她認為不應單純看深淺程度，而是視乎學生的能力可以達到哪個程度，「學生去到就畀佢去」。徐校長認為學生的學習進度均有快慢，有時會突然間加快，而學校不設精英班，避免限制學生接觸不同程度課程的機會。 裝備好學生 讓他們勇於面對挑戰 近年小學生的情緒健康問題備受關注，校長表示學校都為此成立健康校園政策小組。而徐校長認為小朋友面對壓力和困難的能力，是視乎大人造就了一個什麼樣的環境給他們。「如果大人從小幫他們解決所有困難，他們就會覺得自己沒有能力，情緒就會很容易崩潰。」 她強調家長和老師都要在讓學生在日常的學習生活感受到自己有能力，裝備好他們。「第一，不能幫他們完成所有事情；第二就是因應小朋友的能力給予他們挑戰；第三就是不要胡亂稱讚小朋友。大家都擔心傷害小朋友的情緒、自信心，所以就要大量的讚賞。我贊成要讚賞，但要給他真正的自信是要他能夠自己完成事情，然後你才去稱讚他，這個自信才是真實的。我們不是要簡化事情，而是讓小朋友有能力自己跨越障礙。」 另外，學校重視體育也是為了讓學生建立良好的抗逆力。徐校長認為運動員有良好的抗逆力，不怕失敗，跌倒再嘗試，會用努力不懈去換取成功，她希望學生們可以擁有這個質素。但不是每個學生都是運動員，所以每一次學生在外得獎，學校的頌獎禮中都會包含訪問環節，讓學生分享他們克服挫折的過程、感受，帶動校園的氣氛。

面試分三部分 最重要平均發揮



福附將於 2019 年10月5或6日舉行首輪面試、11月2日舉行次輪面試。雖然學校還未訂定面試題目，但徐校長就透露兩輪都會有玩遊戲、與學生傾談和看故事書三部分。首輪面試中家長要填寫一份問卷，讓老師更認識家長；學生方面老師會較留意其個人發展，第二輪就會較留意小朋友跟別人的相處方式。兩次面試時間均為一小時，當中會運用廣東話、普通話和英文三種語言進行。 徐校長指，他們會從遊戲中觀察小朋友在幼稚園中各方面的發展，「例如人際溝通、他們能否跟從遊戲的規則，有時遊戲又要需要他們對某方面有認知才可完成，沒有相關認知的小朋友也不用擔心，老師會即場教導，看看他們接收的程度。」 提到收生要求，徐校長指不需要學生入讀前已經全能，「學生唔識係應該，教學係我地責任」。另外收生時也不會看考生有多少張證書，亦不會看portfolio。她表示基本上考生完成在面試中完成所有活動，表現平平均均，不是某方面很優秀、某方面完全做不到，就已經達到學校的基本要求。「學校重視小朋友的品德，最緊要小朋友受教，而家長願意跟學校教好小朋友。」

望收勤奮拼搏學生 近九成直升福中 徐校長表明要求學生要有勤奮拼搏的精神，準備好迎接挑戰。不過她強調學生們不是孤軍作戰，而是老師、家長跟他們同行。「如果家長都認同小朋友不應該在溫室中長大，希望他透過不同體驗經歷成功、失敗、挫折，站起來再向前行，勇敢去面對他們的人生的話，福附是你應該要選的學校。如果家長認為小朋友開心便可，就不要選這所學校。因為福附除了開心之外，都要好努力。」 當學生在福附完成小學課程，達到中英數合格、操行B或以上，以及在中一面試表現良好這些要求，便可升讀福建中學(觀塘)。徐校長指過往有88%學生成功直升福中，成績令人滿意。另外學生亦可選擇參加「中學學位分配機制」，藉統一派位升讀其他中學。

開放日花絮：

+ 11 + 10 + 9

2020-21年度福建中學附屬學校小一入學申請詳情



申請日期：即日起至9月13日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月5或6日（首輪）；11月2日（次輪）