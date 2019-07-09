【DSE放榜2019】切忌「為他好」、share成績　社工贈家長三大錦囊

7月10日是DSE放榜的大日子，莘莘學子固然感到壓力，但作為父母緊張子女出路也無可口非，現給予三大錦囊幫助家長迎子女放榜！ 文：凌婉君姑娘（香港青年協會家長全動網單位主任）

（一）預計放榜成績

家長可以與子女在放榜前一齊預計放榜成績。預計成績包括：預計等級、比預計等級為高及比預計等級為低的三個成績。因評估成績總會有失預算的情況，故預算三個成績及能計劃好不同的升學策略，當實際成績與預計成績有很大差異時（不論是好或壞），都未至於方寸大亂。

（二）聆聽子女心聲

家長面對子女不願意分享升學意願，有機會是子女害怕失去自主權或覺得家長未能幫得上。家長與子女商討時宜細心聆聽子女心聲，了解他們選擇不同升學途徑的原因及感受，自己也需要掌握最新的升學資訊與子女分享。

家長要尊重子女升學選擇，千萬不要因「為他好」，在未與他商量前就強逼他們跟從自己意願。同時家長需要尊重子女的私隠，當知悉子女成績後，要得他們同意才可以把消息發放出去。

家長宜與子女在放榜前一齊預計放榜成績，並擬訂好不同策略。（資料圖片）

留意情緒壓力

家長需要留意自己及子女的情緒反應，子女在這段時間會比較緊張是正常，故家長可鼓勵子女可多外出活動及多分享，排解一下壓力。放榜後，家長可以持續觀察子女的情況，如他們持續出現失眠、身體不同的痛症或情緒不穩，鼓勵可尋求專業人士協助。

不同成績家長應如何回應最合適？看看資深社工建議（點圖閱讀）↓↓↓

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：家長迎子女放榜，三大錦囊你要知】

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