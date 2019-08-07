【小朋友學英文】免費教材學Phonics　影片、自製工作紙網頁推介

學習英語拼音Phonics對孩子日後的發音和串字也有裨益，有愛心老師在網上分享外國的免費教材，更鼓勵父母陪同小朋友一起學習。這些教材有書本、有影片，小朋友可以邊聽邊學，又或是由父母伴讀學習，令小朋友享受趣味學習之餘，也能增加和父母相處的時間。
即使不用花錢，孩子也能學得好。（AC Photo圖片）
很多媽媽都習慣購買補充練習，其實網上亦有很多不用花錢的優良資源，只要父母熟知小朋友的學習方式和程度，在家也能活用教材，善用親子時間讓孩子好好學習。
擔任中學教師的Miss Duscha一直熱心分享各類在家學習能夠使用的教材，讓孩子學好英語的免費教材亦不少，以下3個是從她推薦的網上資源，提供真人發聲、句子舉例和免費工作紙，讓孩子在趣味之中牢記知識。
（網頁截圖）
網站一：（按此）
此網站提供的Phonics繪本是由一個英美混血的作者製作，作為孩子對拼音的入門是很好的選擇。繪本分了初、中、高級3個程度，共十多本免費的Phonics圖書。每本圖書也有交代內文提及的學習內容，說明會學什麼字詞，更有指引教家長如何引導小朋友閱讀和學習。
網頁使用方法：
（網頁截圖）
網站二：（按此）
此網站能提供真人發聲的學習資源，有過百段影片和小測，讓孩子能完整地學習拼音，也能幫助原本不懂Phonics的父母作為輔助教材。同一段影片亦有多個選擇，可以慢速了解拼音如何組成詞語的發音，也可以選擇只讀字，或是只讀例句等，方便家長製訂教學計劃。另外，家長可以作免費登記，記錄孩子的學習進度。
網頁使用方法：
（網頁截圖）
網站三：（按此）
此網頁提供80多張Phonics工作紙，較適合對Phonics已有基礎認識的小朋友，而網站也設有YouTube頻道（按此），讓孩子學會準確的發音。工作紙由淺入深、分門別類，而且圖文並茂，小孩應該不會覺得太沉悶。另外，網頁附設答案，家長可以輕鬆為孩子溫習和對答案。
網頁使用方法：