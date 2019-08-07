【小朋友學英文】免費教材學Phonics　影片、自製工作紙網頁推介

學習英語拼音Phonics對孩子日後的發音和串字也有裨益，有愛心老師在網上分享外國的免費教材，更鼓勵父母陪同小朋友一起學習。這些教材有書本、有影片，小朋友可以邊聽邊學，又或是由父母伴讀學習，令小朋友享受趣味學習之餘，也能增加和父母相處的時間。

即使不用花錢，孩子也能學得好。（AC Photo圖片）

很多媽媽都習慣購買補充練習，其實網上亦有很多不用花錢的優良資源，只要父母熟知小朋友的學習方式和程度，在家也能活用教材，善用親子時間讓孩子好好學習。

擔任中學教師的Miss Duscha一直熱心分享各類在家學習能夠使用的教材，讓孩子學好英語的免費教材亦不少，以下3個是從她推薦的網上資源，提供真人發聲、句子舉例和免費工作紙，讓孩子在趣味之中牢記知識。

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