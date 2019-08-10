玩Fun Fun邏輯小遊戲　觀察事物規律　訓練邏輯思維│荔枝孖媽

大家有試過跟小朋友玩邏輯小遊戲嗎？剛開始時或會因概念比較抽象，而覺得這mission很高難度？ 其實只要給多點耐心，或通過小遊戲慢慢引導，自然可以培養出小朋友這方面的能力。

心理學家Jean Piage 相當重視幼兒的「邏輯」能力，而幼童從開始玩排序遊戲時，就是培養幼兒邏輯力的有效途徑。



在學齡前，小孩的思維主要靠感知和動作來完成，他們會透過聽、看、玩來進行思考。而5歲以下的幼童基本上還未有抽象邏輯思維，但家長可選擇一些的基本邏輯思維訓練作為開始，通過遊戲慢慢地引導小朋友去觀察事物、提升專注力，同時亦可以幫助小朋友理解抽象邏輯，培養洞察力。

深淺程度不一。

今次分享的小遊戲有4個好處：



1. 觀察事物規律

2. 訓練邏輯思維

3. 辨別物體差異

4. 透過小朋友日常接觸的物品，增加趣味性及投入度



家長只需要把素材彩色打印出來、把需要序列的小圖案預先剪好便可以。遊戲時可跟小孩一起觀察每一排圖案的順序，想思考接下來的空格應該放哪一個圖案。要留意的是家長們切忌操之過急，要以耐心和趣味慢慢引導。



希望大家都喜歡這個簡單又省錢的遊戲，如果家長們對這邏輯小遊戲有興趣，可到荔枝孖媽的專頁了解更多。

荔枝孖媽（Facebook專頁 , Blog)

嬰兒按摩指導師＊國家兒童遊戲治療師＊兒童體適能教練＊

一日之間，成為兩子之母！充滿愛與驚喜。曾經致力遊歷世界唔同的地方，到而家變成致力育兒的雙職媽媽。希望把生活中每一個美好時光都記錄下來。親子育兒，美容扮靚，飲飲食食，購物，好物都想同大家分享! 更希望與大家一起見證孖寶的成長，分享他們生活的大小趣事。