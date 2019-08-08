【立秋】西瓜皮都有用！2款湯水既清且潤最宜喝｜謝嘉雯中醫師

夏天暑邪仍在，而秋天燥邪也悄然而至；暑多夾濕，傷人脾胃，燥邪傷肺，易令人津液虧損，引起燥咳或皮膚痕癢、大便乾結。

今天是立秋，意味秋天開始。但香港夏天的溫度仍居高不下，市民未必感到秋意。

功效： 西瓜是夏天的時令水果，吃剩的西瓜皮除了做廚餘，在中醫眼中卻是寶。把西瓜皮深綠色的外皮削去，剩下的青翠果肉，便是名為「西瓜翠衣」的中藥，有消暑功效；配上潤肺生津的雪梨，很適合夏秋交替時飲用，既能消暑熱，又能潤肺燥。

製法： 雪梨去芯，與西瓜翠衣加水同煮，水沸後轉中慢火熬約半小時，加入冰糖調味。

1. 「食得唔好嘥」－－西瓜翠衣雪梨茶

以下兩款湯水茶療，有助大家增強夏、秋季節更替的適應能力，減低轉季對健康的影響。

人在天地之間，立秋前後，要避免暑邪、燥邪夾攻來犯；那麼「清」暑濕、「潤」肺燥便是立秋的養生之道。

無花果以土耳其出產的最為豐盛。《本草綱目》中稱：「無花果治五痔、利咽喉、消腫痛、解瘡毒。」（VCG）

2. 潤肺又明目-無花果粟米百合杞子豬腱湯

材料：栗米2條、土耳其無花果乾6至8枚、百合30克、杞子30克、蜜棗1至2顆、水1.5公升、豬腱適量。

製法：材料洗淨，水沸後中慢火熬煮約一小時。

功效：無花果性味甘平，有潤腸通便、止咳祛痰、益肺通乳的功效。百合潤肺止咳、杞子養血明目、粟米清熱利濕，實在是立秋湯水清潤之選。無花果能通乳，因此很適合母乳媽媽飲用。

無花果乾以土耳其產的較大顆，甜度和果籽含量也較高。煲湯時可以先剪開無花果乾，有助果糖釋出，令湯水更清甜可口，無花果內的果籽更有助潤腸通便，預防小孩便秘。