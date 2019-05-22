【消暑食譜】冷氣難解暑　必學兩款簡易中式甜品｜謝嘉雯中醫師

夏天持續高溫，歎冷氣只能解皮毛之熱，但困在身體的暑熱，仍易令人煩躁不安。以下介紹兩款透心涼的消暑甜品，簡單又美味的糖水給大家消除暑氣。
（照片由謝嘉雯中醫師提供）
自家製冬瓜馬蹄爽，好過嘆冷氣！
消暑袪水腫──冬瓜馬蹄爽
材料：小冬瓜一個（約600至700克）、冰糖300克、黃糖250克、水、馬蹄半斤。
製法：
1.冬瓜削皮，切成小粒，加水少許，置攪拌機內攪拌成蓉。
2.冬瓜蓉加入冰糖、黃糖，慢火煮約30至40分鐘至糖完全溶化。
3.熄火，取冬瓜蓉，隔渣過濾成冬瓜露，放進乾淨器皿，置冰箱備用。
4.喝時取出冬瓜露、加熟水適量便可飲用。冬瓜露與熟水比例若1:4或5倍，視乎喜愛的甜度。
5.馬蹄半斤洗淨切粒，加進冬瓜露，便成冬瓜馬蹄爽。
中醫認為，冬瓜味甘、淡，性微寒。甘寒能解胃中之熱，故又能止渴。
《神農本草經》載：「冬瓜令人悅澤好顏色，益氣不饑，久服輕身耐老。」特別是位於嶺南地區的香港，夏天暑熱濕氣較重，影響脾胃，夏天常吃冬瓜，有很好的消暑祛水腫效果。
馬蹄是「荸薺」的俗稱，性味甘寒，有清熱、化痰、消積之功效，其食療作用被比喻為「地下雪梨」、「江南人參」。馬蹄削皮後食用脆嫩多汁，口感清新，生熟皆可食用。
買現成的冬瓜茶磚也可以。
懶人包：
1.如果嫌自製冬瓜露麻煩費時，也可到賣台式食品的商店，購買「冬瓜茶磚」，回家直接以熱水煮開，再加入切成小粒或碎粒狀的馬蹄，混在冬瓜露一起直接飲用，增加口感。
2.購買「冬瓜茶磚」時，宜選購不含添加劑的成品。
清熱除煩躁──香草綠豆沙
濕熱的天氣，令人食慾不振，於綠豆沙中，加入適量香草調味，使其色香味俱備，可提升食慾，又可清熱消暑。
中醫認為綠豆性味偏涼，有很好的清熱解毒、消暑生津、利水消腫的功效；是夏日消暑、清熱除煩的妙品。據《本草綱目》記載：「綠豆氣味甘寒，無毒……解一切藥草、金石諸毒。」因此對於濕熱引起的皮膚瘙癢或濕疹，也有止癢作用，對於實熱型的暗瘡囊腫，也有很好的消腫效果。
芸草。
香草綠豆沙中的香草，正名是「芸草」，因其香味獨特，又叫臭草。芸草香味有驅蟲作用，古人遂把它置於書中，防止書受蟲咬。打開書時，會有一陣草香撲鼻而來，泌人心怡，因此「書香」一語亦是由「芸草」之香而來。
芸草於傳統濕貨街市有售，數元已有數小束；或直接去花墟買一小盆回家，用時剪2-3小束，平時擺在家中，又可軀除蚊蟲，一舉兩得。
香草綠豆沙製法
材料：綠豆1碗、水8碗、芸草2-3束、冰糖適量。
製法：
1. 綠豆和水同煮約45分鐘至1小時，煮至爆米花狀，加入冰糖調味。
2.然後加入芸草煮約10分鐘便可熄火，然後把整棵芸草撈起。
注意：
綠豆沙消暑作用雖強，但脾胃素虛的人，不可喝過量，每次一碗即可，也不宜天天飲用，否則易引起腹瀉、胃痛。豆類食物易使人脹氣，過量食用易引起腹脹。虛寒體質的婦女，於行經前和行經時避免飲用，以免引致痛經。
謝嘉雯中醫師
兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活態度。