【消暑食譜】冷氣難解暑　必學兩款簡易中式甜品｜謝嘉雯中醫師

夏天持續高溫，歎冷氣只能解皮毛之熱，但困在身體的暑熱，仍易令人煩躁不安。以下介紹兩款透心涼的消暑甜品，簡單又美味的糖水給大家消除暑氣。 （照片由謝嘉雯中醫師提供）

自家製冬瓜馬蹄爽，好過嘆冷氣！ 消暑袪水腫──冬瓜馬蹄爽 材料：小冬瓜一個（約600至700克）、冰糖300克、黃糖250克、水、馬蹄半斤。 製法： 1.冬瓜削皮，切成小粒，加水少許，置攪拌機內攪拌成蓉。 2.冬瓜蓉加入冰糖、黃糖，慢火煮約30至40分鐘至糖完全溶化。 3.熄火，取冬瓜蓉，隔渣過濾成冬瓜露，放進乾淨器皿，置冰箱備用。 4.喝時取出冬瓜露、加熟水適量便可飲用。冬瓜露與熟水比例若1:4或5倍，視乎喜愛的甜度。 5.馬蹄半斤洗淨切粒，加進冬瓜露，便成冬瓜馬蹄爽。

中醫認為，冬瓜味甘、淡，性微寒。甘寒能解胃中之熱，故又能止渴。

《神農本草經》載：「冬瓜令人悅澤好顏色，益氣不饑，久服輕身耐老。」特別是位於嶺南地區的香港，夏天暑熱濕氣較重，影響脾胃，夏天常吃冬瓜，有很好的消暑祛水腫效果。

馬蹄是「荸薺」的俗稱，性味甘寒，有清熱、化痰、消積之功效，其食療作用被比喻為「地下雪梨」、「江南人參」。馬蹄削皮後食用脆嫩多汁，口感清新，生熟皆可食用。

買現成的冬瓜茶磚也可以。 懶人包： 1.如果嫌自製冬瓜露麻煩費時，也可到賣台式食品的商店，購買「冬瓜茶磚」，回家直接以熱水煮開，再加入切成小粒或碎粒狀的馬蹄，混在冬瓜露一起直接飲用，增加口感。 2.購買「冬瓜茶磚」時，宜選購不含添加劑的成品。

清熱除煩躁──香草綠豆沙

濕熱的天氣，令人食慾不振，於綠豆沙中，加入適量香草調味，使其色香味俱備，可提升食慾，又可清熱消暑。

中醫認為綠豆性味偏涼，有很好的清熱解毒、消暑生津、利水消腫的功效；是夏日消暑、清熱除煩的妙品。據《本草綱目》記載：「綠豆氣味甘寒，無毒……解一切藥草、金石諸毒。」因此對於濕熱引起的皮膚瘙癢或濕疹，也有止癢作用，對於實熱型的暗瘡囊腫，也有很好的消腫效果。