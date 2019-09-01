【開學】7個實用小貼士　鼓勵小朋友分享學校生活│Miss Carlery

即將踏入九月，又是莘莘學子開學的時候，作為家長，一定很關心子女在學校的生活，但很多時候當問及小朋友關於學校的種種時，小朋友都是一句起兩句止，究竟怎樣鼓勵他們多說關於學校的生活呢？家長不妨試試以下7個小貼士。

1：多問開放式問題，與其問一些是非或封閉式問題，例如「你今日返學開唔開心呀？」、 「你今日係學校同邊個玩呀？」，家長可以嘗試問一些讓小朋友有較大自由空間回答的問題，例如 「你今日係學校做左乜呀？」、「你今日係學校覺得點呀？」等等。

2：多描述小朋友的狀況，以引起他講述關於學校種種的動機及興趣，例如「你睇嚟好似好開心喎，不如你講比我聽你今日喺學校發生乜事？」、「你今日有兩樣功課喎，不如你話比我聽老師話要點樣做？」

3：多談及小朋友帶回家的畫作、課堂作品等，以了解小朋友在學校的活動，並借這些作品和小朋友打開話題。

4：參閱學校通告、手冊等，以了解小朋友的學習主題及進度，再和小朋友討論學校的種種。

5：家長先示範如何描述一日發生的事情，例如「媽咪今日係公司開會同做文件工作，下午仲同同事去左茶樓飲茶，你呢？」

6：鼓勵小朋友把學校的情景畫出來或簡單寫出來，然後再加以組織及描述。

7：當小朋友只以單字或短句作回應時，家長可以嘗試替其擴充句子，例如小朋友說「玩滑梯」，家長可以說「啊，原來你今日係操場度玩滑梯。」