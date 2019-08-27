【開學】暑假後孩子長胖了？　營養師教如何健康減磅

不知不覺，開心又輕鬆的暑假就快完結了，如你發現小朋友在暑假多長了一圈肉，這並非是你的錯覺！有研究發現兒童在夏季和長假期後，體重會增長較多。如想孩子回復正常體重，營養師建議健康減磅速度應為每星期1至2磅，並且不應影響正常發育。

(Photo AC圖片）

美國哥倫比亞大學在今年初分析學童的日周期及年周期律動，發現小朋友在夏季所增加的體重較多，原因是因為放暑假！在長假期時，兒童在飲食、身體活動、睡眠和使用電子產品方面，與上課日相比都出現負面影響，也是導致他們增磅的主要原因。

如何計算子女是否太胖？

米施洛營養護康中心註冊營養師李偉萍表示，超重（包括肥胖）的定義：身高 55 至 175 厘米的男生，以及身高 55 至 165 厘米的女生，可透過「身高別體重圖表」來評估體重，即體重按身高調整後，超過體重中位數的 120% 定義為超重（包括肥胖）。

若身高超過 175 厘米的男生或身高超過 165 厘米的女生，則需改用體重指標（BMI）來評估體重，如體重指標在18.5至22.9的範圍內，體重屬於標準。而體重指標超出達 22.9或以上便屬於肥胖。

如子女的體重超過上述評估方法的範圍以外，便需要減肥。