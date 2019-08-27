【開學】暑假後孩子長胖了？　營養師教如何健康減磅

不知不覺，開心又輕鬆的暑假就快完結了，如你發現小朋友在暑假多長了一圈肉，這並非是你的錯覺！有研究發現兒童在夏季和長假期後，體重會增長較多。如想孩子回復正常體重，營養師建議健康減磅速度應為每星期1至2磅，並且不應影響正常發育。
(Photo AC圖片）
美國哥倫比亞大學在今年初分析學童的日周期及年周期律動，發現小朋友在夏季所增加的體重較多，原因是因為放暑假！在長假期時，兒童在飲食、身體活動、睡眠和使用電子產品方面，與上課日相比都出現負面影響，也是導致他們增磅的主要原因。
如何計算子女是否太胖？
米施洛營養護康中心註冊營養師李偉萍表示，超重（包括肥胖）的定義：身高 55 至 175 厘米的男生，以及身高 55 至 165 厘米的女生，可透過「身高別體重圖表」來評估體重，即體重按身高調整後，超過體重中位數的 120% 定義為超重（包括肥胖）。
若身高超過 175 厘米的男生或身高超過 165 厘米的女生，則需改用體重指標（BMI）來評估體重，如體重指標在18.5至22.9的範圍內，體重屬於標準。而體重指標超出達 22.9或以上便屬於肥胖。
如子女的體重超過上述評估方法的範圍以外，便需要減肥。
營養師建議：每星期減1至2磅
李偉萍指，健康的減磅速度應該是每星期減一至兩磅。如選擇正確的減肥方法，如均衡飲食，適量運動和改變飲食和生活習慣，是不會對身體發育有不良影響的。
米施洛營養護康中心註冊營養師李偉萍。（受訪者提供圖片）
如家長想協助孩子健康減磅，營養師建議以下12招：
飲食方面：
1.每天早、午、晚三餐要平均分配，切勿忽略早餐。
2.依照「健康飲食金字塔」的分量比例進食不同種類食物，培養健康的飲食習慣，避免偏食。
3.減少進食高脂肪、高糖分和高熱量的食物或飲料，例如：肥豬肉、動物皮層、中西糕點、甜品、汽水、紙包飲品等。
4.選擇熱量較低的小食，如水果、車厘茄、脫脂奶、烚粟米、栗子等。
5.烹調方面可多選擇蒸、滾、白灼代替煎炸。
6.如出外用膳，多選擇清淡食物例如：蒸、滾、白灼代替煎炸。
7.進食時要定時定量及慢慢咀嚼。
8.避免吃宵夜。
9.避免一邊進食一邊看電視、閱讀或玩耍。
活動量方面：
1.定期進行適量運動，例如每星期3-4次，每次30分鐘帶氧運動，例如跑步、踏單車、游泳、跳舞和球類等，能增加熱量消耗，減少脂肪積聚。
2.多參與有益身心的課外活動。
3.幫忙做家務。