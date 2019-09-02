【開學】通德學校開學禮放飛機　女同學紙飛機寫下目標：減四十磅

今日是莘莘學子重返校園的第一天，雖然天公不造美，但陰霾的天氣似乎影響不到一眾通德學校的學生！這所村校的學生每個都散發出陽光的笑容，在開學的第一天寫下自己來年的目標，然後以「放飛機」形式，喻意自己來年會飛得更高更遠！
攝影：李紫銘、部分圖片由通德學校提供
村校放飛機 目標不是說說而已
很多小學在第一日開學也不會開始教學，一般都是在禮堂舉行開學禮，由校長、主任等講解一下新學年的事，但在通德學校，今年的開學禮則更為特別，除了有「搞笑版」的學生照拍攝外，每級同學都會舉行「童心童GOAL」的小儀式。同學會把自己來年希望達成的目標寫在紙上，然後張貼在課室最尾的櫃上，用作提醒自己之用。儀式最後，同學會摺一架紙飛機，在校園中庭花園將飛機放出去，黃偉立校長解釋，如果只是單純寫下目標的話就太普通，如果可以用一些活動串連起來，同學印象會更深刻，更記得自己曾寫下的目標。
為了今日這個特別的開學禮，黃校長今日化身成「Captain Wong」，以一身機師造型登場，黃校長勉勵同學「以前校長我好多目標都係講下就算，冇真係努力去做過，我希望同學真係用心去達成自己目標，如果有同學達成到寫喺紙上嘅目標，校長會送你哋一份禮物！」
同學目標要減四十磅
有不少同學的目標都與學術有關，例如「考頭十名」、「數學100分」等等，校長和老師則鼓勵大家跳出框框，目標不應只有學科，同學便開始更用心思考。有身形比較圓潤可愛的女同學目標是「減四十磅」，有混血同學目標是「學到舞獅跳梅花樁」，也有同學目標是「每日看四本書」，屈指一算即一年下來要看1,460本，黃校長笑言會為他準備好足夠的圖書！
校長：持之以恆才會成功
是次特別的開學禮，是校長和教師團體在上一學期末開會時已決定，黃校長深明目標的重要性，他能成為校長，就是因為對目標持之以恆的決心才會成功：「我以前讀書嗰陣成績唔算好，讀到中五就升唔到上去，後來下定決心做老師，就去讀文憑、副學士、大學、碩士、教師文憑。」
成為一個有方向的人是黃校長人生的轉捩點，因此黃校長想把「目標」這個重要的槪念傳給同學，而說到通德學校今年的目標，他希望可以從多方面培育同學的主動性、創意以及同理心。早前往北歐教育界聖地 - 芬蘭取經的校長今年更會推出他自己十分期待的「森林課程」，每級同學都有機會走進大自然，學習生火、搭帳篷等平日不會在課室上學到的知識。