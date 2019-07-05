【深圳美食】菠蘿包夾牛扒、鵝肝勁新奇！11間新派創意菠蘿包評測

點先為之一個出色的菠蘿包？皮夠脆定包夠軟？有餡定無餡？唔洗愁了，深圳在地小編帶大家深入各大港式茶餐廳，幫大家評鑒一下深圳菠蘿包的水準！ ＊下列收費以人民幣為單位

一、壹間茶餐廳——冰鎮酥皮菠蘿油

這家的菠蘿包是熱辣辣的上桌，是廣東人最愛的那口新鮮出爐的甜香！率先拿下一分！中間夾的是10mm厚的冰凍牛油，店員上桌後會再噴一次火，融化一點牛油，讓味道更香濃。酥皮屬於厚且脆的類型，包體溫熱鬆軟，和冰鎮的牛油兩種溫度在嘴裡融合，好食程度融到入心！

酥皮：★★★★★ 內餡：★★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：壹間茶餐廳 人均：¥50（豐儉由人） 營業時間：10:00-21:30 門店地址：南山區海岸城西座3樓（後海地鐵站D口）

二、小龍鳳餐室——金沙菠蘿油

這家比茶餐廳還茶餐廳的店，大概是為了逼死選擇困難症吧，集齊了整個菠蘿包家族。我這次試的是深圳少見的金沙菠蘿油，加入了一整顆沙沙的鹹蛋黃，和融化的低鹽牛油混在一起，不得不說，真是個偉大的發明。

酥皮：★★★★ 內餡：★★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：小龍鳳餐室 人均：¥52（豐儉由人） 營業時間：08:00-22:00 門店地址：【新安店】深圳市寶安區興華二路60號，新安中學斜對面／【西鄉店】西鄉街道禦龍灣B120

三、新發——牛扒菠蘿包

這家是深圳人基本都知道的老牌茶餐廳，他家最大的特點就是菠蘿包可以自由發揮腦洞DIY，小編往裡面加了塊牛扒，一份25元，超抵！菠蘿包從中間切開，夾着半熟牛扒、番茄片和青瓜片，包體是鬆軟蓬鬆那款，口感更像是三明治。牛扒煎得很嫩，輕輕一咬汁水就噴出來。整體來說，融合得還是挺不錯。

酥皮：★★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：香港新發燒臘茶餐廳 人均：¥50 營業時間：24小時營業 門店地址：大眾點評搜索附近門店

四、東升冰室——雞扒菠蘿油

東升冰室有四款菠蘿油，每天限量300個。這次試的是他家點單率比較高的雞扒菠蘿包。麵包切片上桌前都會再烘烤一遍，讓口感變得更焦脆，一掰開，酥皮掉了一桌。確認過是兩面香脆的雞扒和誘人的芝士，雙重重香味的暴風突襲，咬下去那一瞬，投降了，怎麼會那麼好吃！

酥皮：★★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：東升冰室 人均：¥56 營業時間：10:00-22:00 門店地址：皇崗水圍八街165棟

五、阿飛冰室——發哥最愛菠蘿​油

據說這款「發哥最愛菠蘿包」是發哥冠名的。配料很用心，旁邊還配上了沙律，可以當正餐吃！酥皮是這幾家中最脆的，輕輕一壓，「卡茲卡茲」就塌了！裡面還有番茄片mix太陽蛋＋牛油，一咬下去半熟的蛋黃溢出來，混着黃油香，吃起來也不會覺得單調。

酥皮：★★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：阿飛冰室 人均：¥50 營業時間：08:00-23:00 門店地址： 【下沙店】濱河大道下沙村花好園裙樓一樓105室 【桂廟店】南山街道南光路128號04號鋪 【海岸城店】海德三道海岸城東座2樓246號

六、大有利茶餐廳——煎蛋菠蘿油

這家有點失望，包體比較一般，不像是新鮮出爐的。沒有看到牛油，店員說已經放在裡面了。但我似乎還是沒看到！不過太陽蛋煎得不錯，口感要鮮嫩得多，倒是中和了口感，吃起來沒那麼乾。

酥皮：★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★

店名：大有利茶餐廳 人均：¥69 營業時間：全天 門店地址：大眾點評搜索附近門店

七、鄰小館——菠蘿紅酒鵝肝

這款菠蘿紅酒鵝肝，將傳統的牛油變成冰凍成塊的鵝肝。當然價格也貴了不少，88元／個。本以為鵝肝的腥味會重，沒想到和溫熱的包體夾在一起，口感融合得意外好味！鵝肝的油脂香濃郁綿軟，冰冰涼涼的有點特別！單吃更像是雪糕，混在一起口感很驚豔。美中不足的是，包體比較硬，像一層堅硬的外殼。

酥皮：★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★

店名：鄰小館Bistro有機農場小酒館 人均：¥171 營業時間：11:00-22:00 門店地址：華僑城錦繡北街2號

八、翠園——金沙菠蘿油

翠園的菠蘿包，嗯··· 很巨型！手感比其他幾間都好，外表的菠蘿紋很認真，做得很像菠蘿。酥皮表面氣孔多又密，裡面有菠蘿粒，要給它五星好評！橫切加了一塊牛油進去，吃起來嚼勁不錯又有些酸甜。

店名：翠園 人均：¥263 營業時間： 週末10:00-15:30，17:30-22:00／週一到週五11:00-15:00／17:30-22:00 門店地址：【萬象城店】華潤萬象城L5層543號商鋪／大眾點評搜索附近門店

九、後街——龜兔賽跑

這三隻乖巧的小烏龜，其實是「老廣」最愛的菠蘿包。長得跟其他家不一樣。菠蘿包小烏龜的四隻腳和腦袋是酥脆的餅乾，中間是用菠蘿蓮蓉和肉鬆燕麥做的餡，令人捨不得落口！

酥皮：★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：後街唐廚 人均：¥106 營業時間： 11:00-14:30／17:00-21:30 門店地址：【華強北茂業店】深圳市福田區華強北茂業百貨5層／【南山茂業店】深圳市南山區茂業百貨8樓F08001鋪

十、炳勝——菠蘿包​

炳勝的菠蘿包幾乎有小編的臉那麼大…基本是每桌必點。個頭巨大又鬆軟無比。皮脆到輕輕一咬就掉滿身，裡面空心有菠蘿蓉，一定要趁熱食，不然脆度會大打折扣！

酥皮：★★★★ 內餡：★★★★ 新鮮出爐：★★★★★

店名：炳勝 人均：¥278 營業時間：11:00-15:00／17:00-22:00 門店地址：深圳灣萬象城4層L418店鋪

十一、太興——菠蘿​包

太興的菠蘿包很樸素，但也很便宜10元三個，是最常規的菠蘿包，沒有內餡！​拿到手裡還是熱的，表皮很酥脆，酥皮輕輕一咬就掉渣渣！但覺得生麵粉味略重，味道過甜，吃起來表面的皮並沒有很酥脆，整體一般。

酥皮：★★★★ 內餡：★★★ 新鮮出爐：★★★★

店名：太興 人均：¥80 營業時間：11:00-21:00 門店地址：壹方城B2層048（大眾點評搜素附近門店）

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