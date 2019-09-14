秋風起　2款潤肺湯水助孩子增強抵抗力｜謝嘉雯中醫師

中秋過後，接近秋分節氣，天氣愈來愈清涼，由初秋的溫燥轉為涼燥。平時體質較弱的小孩，肺部首當其衝，稍一不慎，便容易出著涼生病，出現乾咳或皮膚敏感。接近秋分時節，在飲食上宜滋陰潤肺，以調攝身體，提高抵抗力，減少秋季感冒和敏感症狀。

功效： 秋燥傷肺，海底椰有止咳、清肺的作用。螺片肉質鮮美，味甘，性涼，可滋陰明目。椰棗盛產於中東地區；《本草綱目》稱椰棗為「無漏子」。《本草拾遺》說椰棗「主溫中益氣，除痰嗽，補虛損」；有止咳潤肺，化痰平喘之效，並可為湯水帶來清甜的口感，適合乾咳無痰、咽乾口乾者、皮膚乾燥者。

製法： 烏雞袪皮、與其他材料洗淨，水沸後以慢火熬煮1.5小時。

以下推介兩款湯水，既能潤肺生津，又可增強抵抗力。

飲碗好湯，增強抵抗力。（VCG圖片）

2.清熱開胃──橄欖合桃鵪鶉湯

材料：橄欖10粒，無殼合桃一磅、陳皮10克、鵪鶉2隻。

製法：橄欖洗淨拍爛，鵪鶉洗淨去皮。把所有材料置於鍋中，水沸後以中慢花熬煮1.5至2小時便可。

功效：中醫稱橄欖為「青果」，屬藥食同源的食用植物。《本草綱目》記載橄欖能「開胃下氣、止瀉，生津液，止煩渴，治咽喉痛。」具清熱解毒、利咽生津的功效，主要用於咽喉腫痛，咳嗽痰黏，煩熱口渴。鵪鶉肉的鈣和鐵含量比雞肉高數倍，是小朋友的補鈣佳餚。陳皮開胃理氣，合桃補腎納氣止咳，亦可代替瘦肉煲湯。

此湯適合不慎於節日中過量進食，導致飽滯或食用燥熱食物後出現咽喉腫痛，咳嗽痰黏，煩熱口渴的人群。

除此，媽媽亦可選擇一些溫潤性質的食物食用，如南瓜、芝麻、核桃、百合、山藥等。