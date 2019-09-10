【中秋節】飲三仙茶、白蘿蔔瘦肉湯　中醫營養師教你9個消滯方法

一年易過又中秋，來到「月餅當飯食」的佳節，相信大人小孩都容易吃得飽飽滯滯。不想吃得胃漲又肚痛，就要不時消滯一下。以下9個由中醫和營養師推介的消滯方法適合不同人仕，爸媽們可按家人體質選擇。

乳酪配生果，一舉兩得。

註冊營養師周詠苑表示自製陳皮水、白蘿蔔瘦肉湯都有助消滯，想更方便一點的話可吃飯後果、乳酪或做做運動。

1.陳皮水

做法：將10克陳皮放入焗杯中，加適量熱水，焗10分鐘后，即可熱服。

效用：陳皮健胃消食，理氣止咳，能有效幫助胃腸消化。

禁忌：氣虛體燥、陰虛燥咳、吐血及內有實熱者慎服。大病或久病，老人、孕婦和小孩，服用前應諮詢合資格的註冊中醫師。

2.飯後果

註冊營養師周詠苑指出吃水果有助促進消化，如奇異果、木瓜、菠蘿等，內含分解蛋白質的酵素，加速分解食物中的蛋白質，從而減輕飽滯的感覺。所以不要因為「食得飽」而在飯後不吃生果。

3.乳酪

當中的益生菌亦助促進腸道蠕動及排泄，另亦可平衡腸胃內的多樣細菌（暫簡化為益菌和壞菌兩種）的比例，若壞菌較多，便會產生脹氣及有消化不良的情況出現。

4.做運動

註冊營養師周詠苑表示，活動量底會影響腸道蠕動，若想化解飽滯感，可在飯後散步若15分鐘；進食後45分鐘至1小時後才適宜做較劇烈運動。需留意的進食後約20至30分鐘後，大腦才會收到飽肚的訊息，因此慢慢咀嚼食物才是最佳的方法。