想裝塊磁力白板牆？台媽媽分享DIY方法、超好用配件及小朋友反應

設置白板牆的想法已經很久啦！（完成白板牆時是香香1Y2M，但又拖到現在1Y7M了才把文章打好！我好會拖啊啊啊！）位置也早就確定了，一直想說香香還小、還不會玩！但自從看到香香在美術館塗鴉那驚異的神情，我趕緊著手逛網拍找材料，最後找到一間在附近的「磁鐵達人」、趁著回娘家的時候衝去買齊！（就在附近而已，否則要兩千才免運啊！） 文：懶羊羊人妻辛拉拉

"磁鐵達人"店內的商品展示（KidsPlay親子就醬玩授權使用）

原本只是想買白板牆的主要材料「橡膠鐵紙白板」，進店看到磁鐵的實品，又忍不住買了兩組交通工具的造型磁鐵！(因為跟鐵紙白板一起買有優惠啊，說實在這個也沒有很便宜說。）

另外又買了一組白板蠟筆（我後來又去買了磁線和小格有背膠的磁鐵，不過香香還不會玩，要很久以後才能寫文章了吧)；這裡有很多看起來很厲害的磁鐵玩意兒，當然網拍就有很多介紹啦！不過現場看的質感也都不錯喔！（我當時也有考慮另一間「磁貼童話」的商品，因為有大尺寸的幾何圖形泡棉磁鐵、動物拼圖跟音符的教材等，但實在很難湊到免運，誰快來跟我一起敗啊（招手）！）

白板牆預留地。（KidsPlay親子就醬玩授權使用）

香香的遊戲區（只是床邊的一塊空間啦）原本放了個全身鏡，在還在爬行的階段她還會盯著自己笑呢！（鏡子是個還不錯的玩具，除了讓孩子能認識自己的身體以外，對空間和距離也會比較有概念喔！）後來在窗戶邊加裝了層板，我就把鏡子撤掉，打算把白板牆貼在這兒（其實是房間也沒其他牆壁的空間了啦）。

層板的支架中間的距離是130公分，我是量了尺寸請店家幫我裁切，雖然寬度只能固定在60公分，但算算也足夠了！之前有看過井兒的部落格自製了超巨型的白板！非常欽佩啊！

3M無痕膠條（KidsPlay親子就醬玩授權使用）

黏貼白板牆的工具——3M無痕膠條。其實白板牆安裝上去就不太有可能移動啊！之前也發生過「油漆被3M無痕膠條黏下來」的事實（默）。但我還是捨棄便宜的泡棉膠帶買了兩包貴森森的3M！因為……如果真的不幸產生掉下來的意外，3M的殘膠比較好去除！泡棉膠帶很可能造成部分剝離的現象，剩下的殘膠超級難處理（我在全聯買最大尺寸的膠條，共兩包）！

+ 21 + 20 + 19

這篇好像沒有什麼手作的成分，都在介紹市售商品（我可沒收廣告費啊）！但家裡弄一塊白板牆真的蠻有得玩的！可以從0歲玩到上小學，是很值得投資的玩具喔！

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】