【BB健康】BB嚴重氣喘增死亡風險　專家教五個預防方法

陳小弟弟一起床就喘個不停，爸爸發現不對勁，立即開車送他至急診室，最近早晚溫差較大，小弟弟常犯氣喘，今年已經好幾次送急診，關鍵就在於沒能持續用藥，覺得病情改善了，就停止用藥。

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台灣氣喘衛教學會理事長朱斯鴻指出，每年5月第一個星期二為世界氣喘日，今年為5月7日，「全球氣喘倡議組織」將宣導主題訂為「讓氣喘停下來（STOP for Asthma）」，呼籲病友透過評估與觀察日常症狀，定期回診，配合醫師指示，規律用藥，唯有積極控制氣喘，才能讓氣喘穩定停下來。

國民健康署106年國民健康訪問調查發現，12歲以下兒童氣喘盛行率達5.6％，等於每個國小班級裡，至少就有1、2個氣喘兒。超過70％氣喘兒並未定期回門診追蹤，67％完全沒有使用治療氣喘的處方藥。

朱斯鴻理事長說，「氣喘是一種常見且可能症狀達嚴重致死的慢性病」，最常見的臨床症狀為慢性咳嗽，同時可能合併痰音。因呼吸道長期處於發炎狀態，易受外界刺激物影響，包括塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣汙染等。

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臨床顯示，許多氣喘患者常因症狀緩解，就擅自停止或減量用藥，一旦遇到外界刺激，導致氣喘反覆發作，嚴重時更可能會呼吸衰竭，甚至死亡。

以陳小弟為例，8歲確診為氣喘，平時並未規律回診就醫，也沒有好好吃藥，總是等到氣喘發作才緊急就診，一旦感冒或是接觸到過敏原、氣溫變化較大時，就可能急性發作，甚至必須住院接受治療。

如何降低氣喘兒發作風險？國民健康署署長王英偉提供5大妙招（點擊下圖查看）

值得注意的是，許多小朋友喜歡布製玩偶、絨毛玩具，但這些東西容易卡灰塵，或是沾黏寵物毛髮，建議氣喘兒減少接觸這類玩具，家長則應定期清掃，以吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】嚴重氣喘增死亡風險，家有氣喘兒勿輕忽！】