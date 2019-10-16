致命的「突然猝死症」　難事前發現　但可注意孩子有沒有這些症狀

13歲小男生阿浩從小飽受便秘之苦，後來症狀愈見嚴重，好幾次用力排便時，竟然昏了過去，早前在學校廁所暈厥，師長趕緊將他送至中國醫藥大學兒童醫院急診室，心電圖檢查發現，他罹患少見的「布魯格達氏症候群」。

「布魯格達氏症候群」多好發於青壯年時期，常在身體無異常狀況下突然昏倒或猝死。患者心電圖報告異常，例如，右束枝傳導阻滯及右胸導聯ST段呈下斜形或馬鞍形提高等。

「布魯格達氏症候群」多好發於青壯年時期，常在身體無異常狀況下突然昏倒或猝死。（Adi Goldstein/Unsplash）

「布魯格達氏症候群」恐致死

中國附醫兒童急診部主治醫師陳浚穠指出，「布魯格達氏症候群」又稱「突然猝死症」，心臟結構通常無異常，但因基因缺陷或心臟電流異常，而造成心律不整而昏倒、痙攣，嚴重甚至死亡。

陳浚穠醫師說，如果心電圖變化，且符合以下其中一種臨床標準，即可診斷為「布魯格達氏症候群」，包括家族史（家族內有其他人有心電圖的異常）、心律不整相關症狀（暈厥、抽搐、夜間瀕死性呼吸）或曾有心室心律不整紀錄。

臨床顯示，約兩成患者係因基因異常，造成心肌的鈉離子通道阻斷，導致鈉電流異常，引發心律不整，進而暈厥，甚至有猝死的可能。

「布魯格達氏症候群」又稱「突然猝死症」，心臟結構通常無異常，但因基因缺陷或心臟電流異常，而造成心律不整而昏倒、痙攣，嚴重甚至死亡。（Jair Lazaro/Unsplash）

陳浚穠醫師說，所謂暈厥是指突然且短暫的失去意識，伴隨肌肉張力的消失，症狀通常持續數秒到1分鐘，之後逐漸恢復知覺；兒童、青少年暈厥的主要原因為自主神經失調、心臟血管疾病（如：布魯格達氏症候群）、腦部異常與代謝性疾病。

症狀不易診斷 突然昏厥立即就醫

臨床顯示，植入式心臟整流去顫器已被證實可以預防心因性猝死，至於其他藥物治療，則幫助有限。另外，發燒也會導致心搏過速，因此需密切以心電圖監測與退燒，一等親內可做基因篩檢，以利早期診斷。

陳浚穠醫師指出，「布魯格達氏症候群」發生率極低，但常發生在相對健康的年輕男性，不易事前診斷。如果學童、青少年出現突發性暈厥，應立即到兒童急診室就醫，由兒童急診專科醫師詳細診治，如果有需要的話，會轉診至兒童心臟科門診追蹤。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】13歲男童排便用力暈厥．檢查後才發現患此疾病】