【小島學園2】活動中和組員爭執　島師：糾正行為靠身邊人回饋

由小島學園舉辦的7天體驗營，61位小學生除了要學習靠自己生活之外，更要學習和其他人相處和合作。他們在小島上有既定的上課和休息時間表，在不一樣的課堂之中吸收知識，在群體生活之中學習溝通。有資深的島師表示，每年的小島營也會出現大大小小的磨擦，學會處理衝突和解決難題是讓孩子終身受用的課題。

除了飲食，住宿的環境自然也不及家中舒適。他們住在由村民家改裝的宿舍之中，睡在碌架床上，雖然有冷氣機，但明顯不夠涼快。而浴室更是一大挑戰，其中一位參加者博霖說：「我唔鍾意個廁所，所有嘢都好污糟。」不過，在郊外居住，實在難以要求更多，只能靠自己努力克服。

小朋友在脫離了父母的懷抱後，需要在小島上生活7天6夜。沒有了爸爸媽媽和工人姐姐的照顧，他們第一個挑戰就是盛湯舀飯，面對4碟的菜餚3碟是蔬菜，還有清淡的湯水，小朋友都顯得臉有難色，不太習慣。

在活動之中，和組員意見不合。（影片截圖）

和朋友相處現衝突

雖然現時的小學課堂上也設計了不少小組討論和合作的上課模式，但小島的學生卻是7天間日夕相對，在學習和生活上免不了和他人相處。即使他們有朋友一同結伴上島，也不代表7天也能和平共處。

參加者之一的匡匡在首天就面對着朋輩相處的難題。在飯後，島師安排了一個野外定向的活動，期間匡匡和組員意見不合，甚至在其後也鬧翻了。

大人相處更需反饋

資深島師郭梓濠（Vito）說：「過往每年都會出現衝突和磨擦，我們會盡量讓他們自行想辦法解決，除非出現很嚴重的情況，島師才會出手干預。」他認為，孩子的行為要如何糾正，十分依靠旁人給予的回饋，「如果連朋友都沒有告訴他，這種行為是其他人不能接受，那他就會繼續做下去」。

Vito直言，不只小朋友的世界，人與人的相處和溝通在大人世界之中也需不斷學習和糾正，有時比孩子更需要旁人的回應和反饋。「很多人基於禮儀或者不破壞關係，而選擇不出口告訴他，那麼對他而言，算不算一件好事呢？」Vito反問。