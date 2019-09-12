【小島學園1】小學生上島7天體驗無牆學校　陳葒：重拾缺失的學習

面試、學中英文數學、溫書考試，是香港繁忙的小學生日常。即使在剛過去的暑假，或許都塞滿了學習的日程，為新學年的課程做準備。不過，有61位小學生就在暑假，登上了「小島」，展開了7天的「奇妙之旅」。一連四集，我們會跟著這班小學生，看看他們在原始的村莊生活，沒有家人照顧、凡事親力親為、與新朋友日夕相處，到底會發生什麼事呢？ 攝影：高仲明 攝錄：詹郭敏、呂榮棟、陳錦超 剪接：呂榮棟

小島學園、陳校長補習天地的創辦人－－陳葒校長。 在教育制度的應試文化下，港孩學會了什麼？ 在剛過去的暑假，有61位小學生到了大嶼山大浪村參與「小島學園」主辦的7天體驗營，住在原始的村莊，一切生活的大小事也必須親力親為。不少家長為了讓孩子學會獨立和照顧自己而為子女報名，甚至在入營簡介會前，才跟子女說，把孩子嚇了一跳。 營內年齡最小的只有6歲，最大的有12歲，在7天之中互相照應，一同參與學園和島師籌劃的活動。

小島學園的創辦人陳葒校長指，舉辦體驗營是為了讓孩子重拾在教育制度和應試文化之下，所缺失的學習機會。「受過咁多年教育，點解我哋嘅小朋友唔識洗衫、摺衫呢啲生活技能？係咪淨係識得背書同考試？」他認為，學校的教育應該多元化，小島學園的課堂設計就是他理想中的校園生活，學生學習的知識能與行為和生活連結、師生關係融洽、培養良好的品格，島師亦有彈性在小島上實踐不同的教學理念。

小島環境：

+ 10 + 9 + 8

即使出了小島，也會記得這份經歷。（王淑君攝） 讓孩子經歷 在小島學園的安排下，學生會上到中文、英文課堂外，還有「五行課」和「自主課」，內容包括學生應有的生活技能、STEM知識、山藝、木工等等。而在課堂之間也設有「自主時間」，任由學生選擇進行任何活動。 陳校長希望透過多元的學習和學生的體驗分享，讓家長明白「教育並不是只有單一的應試文化」。不少學生在課程之中也突破了自己的恐懼，得到不一樣的經驗，「即使他們出島後不再接觸相關的體驗，至少他們曾經試過，記得自己願意嘗試並做得到的經歷。這份感覺和信念，畢生受用」。