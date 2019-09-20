【家居教具】認識情緒　訓練專注力　3款簡易好玩教材推介

媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練，看到兒子日漸進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港親子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。 很多家長都關心小孩的情緒管理和專注力，以下3款遊戲可讓小孩認識各種陌生的情緒和表達方法，過程中亦訓練專注力。

幼兒情緒管理系列—情緒表達桌遊 教材是與言語治療師媽媽Miss Carley合作設計，適合幼兒認識各種情緒、家長亦可以通過桌遊了解小朋友的內心世界和感受。教具配件包括24張眼和嘴巴的表情圖卡，一張遊戲盤和轉盤。家長可以利用不同的眼和嘴巴拼出各種表情，然後問小孩這是怎樣的情緒，又或讓小孩形容甚麼時候會有這樣的情緒。而遊戲盤上亦有許多引導句子，例如「你認為這種感受是正面還是負面？」從而引導小孩學習每種情緒的表達方法。

專注社交系列之叮叮港島遊 簡單來說這就像一款尋人遊戲，遊戲配件除了一架電車和收納卡，還有多張人物圖卡，而各人物或會有相同或相似的特徵，例如有兩個人都在聽歌、有兩個人在睡覺。家長可以隨意選擇數個人物貼在電車上，然後要小孩形容某一個人物坐的位置、在做甚麼等等。又或先不把人物貼上電車，由家長先形容，小孩再在圖卡中找到正確的人物，再貼上正確位置。例如「手受了傷、有點生氣的哥哥要坐在前門旁邊的第一個座位。」因為人物圖卡中受了傷的哥哥有兩個，一個是面部貼了膠布，另一個是手臂包了三角巾，所以過程中小孩要留意聆聽家長所形容特徵，記下並找出正確的人物，從中訓練專注力。